Republika Srpska

AKCIJA "LISTA“ TRESE REPUBLIKU SRPSKU: Prevaranti preko društvenih mreža varali žrtve, pa im pretili

Ivana Manić

28. 10. 2026. u 13:13

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SEDAM osoba iz Foče uhapšeno je danas u akcija "Lista", među kojima je i jedno lice koje je trenutno na izdržavanju kazne zatvora, a zbog krivičnog dela, prevara, iznuda i pranje novca.

АКЦИЈА ЛИСТА“ ТРЕСЕ РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Преваранти преко друштвених мрежа варали жртве, па им претили

Foto: Profimedia/SB Photography / Alamy

Akciju su izveli pripadnici Policijske uprave Foča u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Jedinice žandarmerije.

Krivična dela, navodi se, izvršena su na način što su se izvršioci putem profila na društvenim mrežama predstavljali kao osobe koje poseduju informacije o nameštenim sportskim utakmicama.

- Nakon što bi žrtva stupila u kontakt sa izvršiocem, navođena je da uplati manji novčani iznos, navodno za uplatu tiketa - navodi se u saopštenju iz policije i dodaju da kada bi oštećeni odbili da nastave sa uplatama, izvršioci su im pretili i od njih iznuđivali dodatni novac.

U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode koji će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predata u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Hapšenje zbog špijunaže

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