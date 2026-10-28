AKCIJA "LISTA“ TRESE REPUBLIKU SRPSKU: Prevaranti preko društvenih mreža varali žrtve, pa im pretili
SEDAM osoba iz Foče uhapšeno je danas u akcija "Lista", među kojima je i jedno lice koje je trenutno na izdržavanju kazne zatvora, a zbog krivičnog dela, prevara, iznuda i pranje novca.
Akciju su izveli pripadnici Policijske uprave Foča u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Jedinice žandarmerije.
Krivična dela, navodi se, izvršena su na način što su se izvršioci putem profila na društvenim mrežama predstavljali kao osobe koje poseduju informacije o nameštenim sportskim utakmicama.
- Nakon što bi žrtva stupila u kontakt sa izvršiocem, navođena je da uplati manji novčani iznos, navodno za uplatu tiketa - navodi se u saopštenju iz policije i dodaju da kada bi oštećeni odbili da nastave sa uplatama, izvršioci su im pretili i od njih iznuđivali dodatni novac.
U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode koji će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predata u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Hapšenje zbog špijunaže
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