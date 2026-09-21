BIJELJINA DOBILA NOVI ZATVORSKI KOMPLEKS: Kapacitet 250 mesta, kompleks izgrađen uz podršku Evropske unije

U GOLOM Brdu kod Bijeljine otvoren je novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda. Ovaj savemeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove.

Foto: Paul Briden/Alamy/Profimedia

Novi kompleks KPZ-a Bijeljina izgrađen je po najvišim evropskim bezbednosnim standardima, sa ukupnim kapacitetom od 250 mesta, od čega je 60 namenjeno za pritvorenike, a 190 za osuđena lica, i sadrži sve prateće objekte za smeštaj upravu, medicinsku službu i rad.

Njegovim puštanjem u rad značajno će se unaprediti efikasnost kompletnog sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija te mera pritvora u Republici Srpskoj.

Otvoren novi kompleks KPZ-a Bijeljina https://t.co/6BCTHHYGY1 — NTV Arena Bijeljina (@NTVArena) September 21, 2026

Novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mesta otvoren je u prisustvu ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka, prenosi RTRS.

Direktor zatvora, Milenko Gajić, rekao je da je Vlada Republike Srpske uložila u ovaj kompleks oko 3,5 miliona KM, dok je iz donatorskih sredstava IPA fonda obezbeđeno 4,5 miliona evra.

(Tanjug)

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