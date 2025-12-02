Republika Srpska

„AKO ĆUTIMO, ONE SU SAME": Priče koje ne smiju ostati neizgovorene - druga epizoda m:tel podcasta večeras od 20 časova

02. 12. 2025. u 13:10

KOMPANIJA m:tel nastavlja serijal razgovora „Ako ćutimo, one su same“, koji je pokrenut u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Ovaj serijal donosi autentične razgovore sa ženama koje su preživjele porodično nasilje, kako bi se njihov glas čuo i razumio bez cenzure i bez zadrške.

„АКО ЋУТИМО, ОНЕ СУ САМЕ": Приче које не смију остати неизговорене - друга епизода м:тел подцаста вечерас од 20 часова

Razgovore vodi Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, koja kroz svaki susret otvara prostor za istinu, za ono što se često dešava iza zatvorenih vrata i ostaje neizgovoreno. U drugom podcast-u, imaćete priliku da čujete razgovor sa ženom koja hrabro dijeli svoju priču, ukazujući na to koliko je važno prepoznati znakove nasilja i pružiti podršku na vrijeme.

Serijal se emituje u saradnji sa Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, a tokom trajanja međunarodne kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama i đevojčicama, koja skreće pažnju na ovu temu i poziva društvo da reaguje, da vjeruje žrtvama i da ne ćuti.

m:tel ove godine kroz kampanju „Niste same, imate prijatelje“ i podršku sigurnim kućama u BiH šalje jasnu poruku: nasilje nije privatna stvar, a svaka žena zaslužuje sigurnost i zaštitu.

Pratite drugi podcast iz serijala na YouTube kanalu m:tel BiH, koji će biti emitovan 2. decembra 2025. godine od 20 časova i podržite žene koje su progovorile, jer „Ako ćutimo, one su same.“

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

