SVAKOM POMOĆ OD 100 KM: Penzionere Ugljevika obradovali opštinari

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

24. 10. 2025. u 15:20

Ugljevički penzioneri, njih 473, sa penzijama nižim od 500 KM,  dobili su iz lokalne kase, povodom krsne slave opštine Svete Petke, po 100 KM.

Načelnik Ugljevika Dragan Gajić posetio je  Dom penzionera, razgovarao  sa najstarijim sugrađanima i rekao da je za ovu namenu iz lokalne kase izdvojeno 43.500 KM a ostatak novca prikupljen je iz budžeta Udruženja penzionera Ugljevika.

Gajić je istakao da opština Ugljevik kontinuirano preko odgovarajućih službi i ustanova na terenu prati stanje socijalnih prilika kompletnog stanovništva.

-I kao što smo se potrudili da obradujemo deo naših penzionera, tako ćemo nastojati da dođemo do svake kuće i da pomognemo onoliko koliko je objektivno moguće - rekao je Gajić.

Predsednik Udruženja ugljevičkih penzionera Bojana Đukić kaže da u ovoj podmajevičkoj opština ima 2.027 penzionera a da ovo udruženje broji 1.127 članova.

- Veliku zahvalnost upućujem načelniku Ugljevika Draganu Gajiću na podršci, razumevanju i ovako lepom gestu - naglasila je Đukićeva.

 

