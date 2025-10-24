SOKOLSKI DOM U BIJELJINI: Humanitarni koncert za lečenje prote Bogadana

U bijeljinskom Sokolskom domu, 28 oktobra u 19 časova, u organizaciji Pedagoškog fakulteta, biće održan humanitarni koncret na kom će nastupiti hor ove visokoškolske ustanove.

foto V Mitrić

Kupovinom ulaznice, čija je simbolična cena pet konvertibilnih maraka, posetioci koncerta, zapravo, će da pruže podršku za lečenje svešteniku Bogdanu Stjepanoviću, koji vodi tešku bitku za život, pa mu je nužna transplatacija jetre.

Na početku koncerta predviđeno je obraćanje dekana Pedagoškog fakulteta, profesora dr Dalibora Stevića.

- Koncert je izraz naše želje da kroz muziku i zajedništvo podržimo oca Bogdana u njegovoj borbi - kaže Katarina Stević, predstavnica studenata Pedagoškog fakulteta i generalni sekretar Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.