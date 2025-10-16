PROMENE U REPUBLICI SRPSKOJ: Željka Cvijanović biće predložena da privremeno obavlja dužnosti predsednika Srpske

NARODNA skupština Republike Srpske, kako saznaje RTRS, predložiće Željku Cvijanović koja će u narednom periodu privremeno obavljati poslove iz nadležnosti predsednika Republike Srpske. O ovome će odlučivati parlament na posebnoj sednici.

Kako saznaju, u predlogu odluke skupštinske većine o privremenom obavljanju poslova iz nadležnosti predsednika Srpske, stoji da "zbog potrebe da se deluje radi zaštite Ustava Republike Srpske, kao i zbog omogućavanja ostvarivanja neprekidnosti funkcionisanja institucije predsednika Republike Srpske, a u uslovima protivustavnog i nezakonitog delovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrši funkciju na koju je izabran".

"Narodna skupština, kao organ Republike, koji vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast, koji je predstavničko telo svih građana u Republici Srpskoj i koji ima obavezu da u okviru ustavnih ovlašćenja upotrebi sve pravne instrumente potrebne za funkcionisanje organa Republike, utvrđuje potrebu da bude imenovano lice koje će privremeno obavljati poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske", prenosi RTRS.

Privremeno obavljanje poslova iz nadležnosti predsednika Republike Srpske traje sve dok Narodna skupština ovu odluku ne stavi van snage, a najdalje do izbora i preuzimanja dužnosti predsjednika Republike Srpske, stoji u predlogu..

"Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske", navodi se.

Ustav Republike Srpske jasno i nedvosmisleno određuje da mandat predsednika Republike Srpske traje četiri godine i da ga je prevremeno moguće prekinuti jedino u slučajevima ostavke ili opoziva. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik nije podneo ostavku na izabranu dužnost predsednika Republike, niti je opozvan sa te dužnosti, pa mu shodno tome mandat predsednika Republike Srpske nije i ne može prestati.

Potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević sazvala je za sutra u devet časova telefonsku sednicu Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske.

