VRELIM VOSKOM CRTA HILANDAR NA SVILI: Nela Horvat iz Subotice, neobičnom tehnikom oslikava duhovno bogatstvo srpske svetinje

SUBOTIČANKA Nela Horvat, kao ni druge žene, nikada neće posetiti Svetu Goru i Hilandar.

Foto: Privatna arhiva

Ali tamo gde ženska noga ne može da kroči, može umetničko delo. To je učinila postavka "Ornamenti koji se pamte", naslikanih vrućim voskom na svili, i ljubiteljima umetnosti predstavila fragmente najveće srpske svetinje.

Ciklus slika u batik tehnici nastajao je tri i po godine, a polazna tačka bila je fotomonografija manastira Hilandar, koju je umetnici poklonio Rajko Karišić.

BATIK Umetnica Nela Horvat rođena je u Sarajevu 1956. godine. Slikarstvom se počela baviti 1990.godine, kada u Beogradu pohađa školu slikanja u klasi profesorke Jadranke Kostić. Svoje učenje i usavršavanje nastavlja u Melburnu. Više od 35 godina bavi se oslikavanjem svile vrućim voskom u „batik” tehnici koji je UNESKO zaštitio kao nacionalno blago Indonezije 2OOO. godine. Imala je 17 samostalnih i više od 300 žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad iz oblasti likovnog stvaralaštva dobitnica je više priznanja i nagrada.

-Ovo nije samo izložba slika, ovo je bilo duhovno putovanje koje je zauvek promenilo moj život. Kada sam otvorila stranice fotomonografije, ne znam zašto, ali vraćala sam se ornamentima i posmatrala njihovu lepotu, tišinu, istoriju, duhovnost...Dugo sam razmišljala kako da svetinji priđem sa poštovanjem i kako da ornament pretočim u savremeni likovni izraz, a da pritom ne izgubi svoju izvornost - priča nam umetnica. - Tek kada sam osetila da sam spremna položila sam prvi trag vrelog voska na svilu. Tako je nastala prva slika, a iz nje čitav jedan ciklus. Birala sam ornamente, posmatrala arhitektonske detalje, delove fresaka, odeždu monaha, "Svetu lozu", Savin bunar, zvona... Svaki detalj je otvarao novu priču a onda sam shvatila da ne slikam samo ornamente, već duh jednog mesta, njegovu tišinu, istoriju...

Po njenim rečima, batik tehnika je možda jedini način da se iskaže slojevitost i vanvremenska vrednost ovih motiva.

Foto: Privatna arhiva

-Batik nije samo slikarska tehnika, nego filozofija života, spoj uma, ruke i srca, strpljenja,sabranosti i unutrašnjeg mira. Osamila sam se u ateljeu, a slikanje nije postalo samo umetničko stvaranje već moja tiha molitva - dodaje naša sagovornica. - Tek kada sam poređala slike i prebrojala ih, videla sam da ih ima 33. Taj broj, broj Hristovih godina ovozemaljskog života, za mene je bio znak i postala sam svesna dubine i značaja ovog ciklusa. Iza mene nije bilo tri i po godine rada, već duhovnog i umetničkog sazrevanja.

-Volela bih da izložba bude otvorena 4. decembra, na Vavedenje presvete Bogorodice, kada je i slava manastira Hilandar. Ja to doživljam kao još jedan znak da je taj moj rad i od Boga blagosloven - poručuje Nela Horvat.



