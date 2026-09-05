STRANCIMA NAJLEPŠE USPOMENE SA NAŠEG STAKLENOG VIDIKOVCA: Turistička atrakcija na vrhu Kablara već postaje zamajac čačanskog kraja (FOTO)

PRVI stakleni vidikovac u Srbiji, smešten na samom vrhu Kablara, zabeležio je neviđen uspeh u prvih mesec dana rada, izrastavši u vodeći turistički zamajac čitavog čačanskog kraja.

Foto: Rina

Prva srpska "skajvok" atrakcija, izgrađena visoko iznad meandara Zapadne Morave, u tom periodu privukla je oko 20.000 gostiju i ostvarila značajne finansijske rezultate, pokazavši da kapitalni projekti u turizmu mogu izuzetno brzo postati samoodrživi i profitabilni.

Rezultat dobija još više na značaju kada se uzme u obzir da tokom prvih deset dana od otvaranja ulaz na vidikovac uopšte nije naplaćivan.

Novih 30 radnih mesta OSIM promocije turizma, projekat je pružio i snažnu socijalno-ekonomsku podršku lokalnom stanovništvu. Tokom prvih 30 dana rada otvoreno je oko 30 novih radnih mesta, pri čemu su posao prvenstveno dobili žitelji okolnih kablarskih sela, a u neposrednoj blizini same atrakcije zabeležen je i osetan polet u lokalnom preduzetništvu.

- Interesovanje je ogromno od prvog dana i pokazalo se da je ova atrakcija u potpunosti opravdala sva očekivanja. Odavde se pruža jedinstven pogled na meandre Zapadne Morave, Ovčarsko-kablarsku klisuru, Srpsku Svetu Goru sa deset manastira, ali i na moderne saobraćajnice koje povezuju ovaj kraj. Upravo taj spoj netaknute prirode, duhovnosti i savremene infrastrukture čini ovo mesto potpuno jedinstvenim - rekao je direktor Turističke organizacije Čačka Vojin Jakovljević.

Finansijski efekti kablarske atrakcije na stenama ove planine, kako je dodao Jakovljević, daleko prevazilaze prihode ostvarene na samoj blagajni. Veliki priliv turista odrazio se na celokupnu privredu Ovčarsko-kablarske klisure. Posetioci nakon obilaska vidikovca redovno posećuju i Ovčar Banju, krstare Zapadnom Moravom katamaranima, obilaze novi Prirodnjački centar, kao i restorane i ugostiteljske objekte širom Čačka i okoline.

Da je reč o projektu koji nadilazi lokalne okvire potvrđuju i reakcije inostranih gostiju.

- Pogled je zaista očaravajući, a sama poseta staklenom vidikovcu predstavlja nezaboravno iskustvo. Fotografije koje smo zabeležili na Kablaru definitivno su najlepše u našoj porodičnoj galeriji - prenosi utiske turistkinja iz Litvanije.