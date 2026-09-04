UZNEMIRENOJ DIVLJAČI DONOSE VODU: Lovci pomažu životinjama iz Deliblatske peščare da prebrode teške posledice požara (FOTO)
DOK se vatrogasci danonoćno bore sa razornim požarom, koji u Deliblatskoj peščari neprekidno gori još od 5. avgusta, na terenu se uporedo odvija i bitka za opstanak divljih životinja.
Vatra je uništila njihova prostrana staništa, naterala ih na beg i ostavila bez osnovnih uslova za život, zbog čega su se radnici JP „Vojvodinašume“ i lokalni lovci aktivno uključili u njihovo spasavanje.
U samom lovištu „Deliblatska peščara“, koje se prostire na 31.000 hektara, trenutno je aktivno 6 pojilišta sa tekućom vodom i 28 pojila kapaciteta od 500 do 2.000 litara, koja se svakodnevno pune vodom iz cisterni. Obezbeđeno je i preko 300 tona stočne repe, koja je optimalna za ishranu divljači u ovakvim uslovima.
-Kroz postojeće vodozahvate, koje smo popravili i postavili nakon požara, omogućili smo da divljač ne migrira. Procenjujemo da nije došlo do njihove velike alokacije van lovišta. Pre svega mislim na jelensku divljač, koja je ovde i najbrojnija – izjavio je dr Branislav Stanković, izvršni direktor za lovstvo u JP „Vojvodinašume“, uz napomenu da su pre požara na tom području gazdovali sa 800 jedinki običnog jelena, 300 jedinki srneće divljači i 250 divljih svinja.
Svoj doprinos ovoj borbi daju i lovci iz lovišta, koja se oslanjaju na Deliblatsku peščaru. Udruženim snagama oni širom svojih atara postavljaju improvizovana pojilišta, tako što u zatravljeni pesak ukopavaju plastične kace od 50 do 300 litara i pune ih vodom. To rade čak i na mestima, na kojima vode nikada nije bilo, a instinkt za opstankom iznenađujuće brzo dovodi iznurenu i uplašenu divljač do tih novih izvora.
-Tragovi u pesku pokazuju da životinje dolaze u velikom broju. Voda im u ovom sušnom periodu znači više od hrane. Pojavljuju se čak i u krdima od po 20 jedinki, što je, recimo, za jelensku divljač neuobičajeno, naročito u ovo vreme, kada im počinje sezona parenja. Taj njihov prirodni ciklus sada je, nažalost, poremećen. Zbog stresa, koji su doživeli usled požara, rika će krenuti znatno kasnije, a i broj novorođenih teladi će na proleće sigurno biti manji – ocena je Borka Georgela, predsednika lovačkog društva iz sela Grebenac, kod Bele Crkve.
On kaže da će ove mere sprovoditi sve dok ne bude krenula vegetacija. Ukoliko bude bilo potrebe, sa tim će nastaviti i kasnije, s obzirom na to da su posledice požara katastrofalne, te da priroda neće moći tako brzo da se oporavi.
ZABRANA LOVA
ZBOG aktuelne situacije, JP „Vojvodinašume“ je zabranilo lov u samoj Deliblatskoj peščari, kao i u lovištima koja se oslanjaju na taj prirodni rezervat. Time žele da sačuvaju brojno stanje divljači. I lovci se sa tim slažu.
-Obilaskom terena nismo naišli na stradale životinje, ali smo ih viđali kako beže od plamena. U našem ataru ima dosta privatnih šuma koje nisu izgorele, a tu je i veliki lokalitet Dumača, tako da imaju gde da se sklone, dok se ne steknu uslovi da se vrate u svoja staništa – kaže lovac iz Grebenca Leonidas Mazaran.
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