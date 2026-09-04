UZNEMIRENOJ DIVLJAČI DONOSE VODU: Lovci pomažu životinjama iz Deliblatske peščare da prebrode teške posledice požara (FOTO)

DOK se vatrogasci danonoćno bore sa razornim požarom, koji u Deliblatskoj peščari neprekidno gori još od 5. avgusta, na terenu se uporedo odvija i bitka za opstanak divljih životinja.

Foto: J.Baljak

Vatra je uništila njihova prostrana staništa, naterala ih na beg i ostavila bez osnovnih uslova za život, zbog čega su se radnici JP „Vojvodinašume“ i lokalni lovci aktivno uključili u njihovo spasavanje.

U samom lovištu „Deliblatska peščara“, koje se prostire na 31.000 hektara, trenutno je aktivno 6 pojilišta sa tekućom vodom i 28 pojila kapaciteta od 500 do 2.000 litara, koja se svakodnevno pune vodom iz cisterni. Obezbeđeno je i preko 300 tona stočne repe, koja je optimalna za ishranu divljači u ovakvim uslovima.

-Kroz postojeće vodozahvate, koje smo popravili i postavili nakon požara, omogućili smo da divljač ne migrira. Procenjujemo da nije došlo do njihove velike alokacije van lovišta. Pre svega mislim na jelensku divljač, koja je ovde i najbrojnija – izjavio je dr Branislav Stanković, izvršni direktor za lovstvo u JP „Vojvodinašume“, uz napomenu da su pre požara na tom području gazdovali sa 800 jedinki običnog jelena, 300 jedinki srneće divljači i 250 divljih svinja.

Foto: J.Baljak Lovci iz Grebenca u akciji

Svoj doprinos ovoj borbi daju i lovci iz lovišta, koja se oslanjaju na Deliblatsku peščaru. Udruženim snagama oni širom svojih atara postavljaju improvizovana pojilišta, tako što u zatravljeni pesak ukopavaju plastične kace od 50 do 300 litara i pune ih vodom. To rade čak i na mestima, na kojima vode nikada nije bilo, a instinkt za opstankom iznenađujuće brzo dovodi iznurenu i uplašenu divljač do tih novih izvora.

-Tragovi u pesku pokazuju da životinje dolaze u velikom broju. Voda im u ovom sušnom periodu znači više od hrane. Pojavljuju se čak i u krdima od po 20 jedinki, što je, recimo, za jelensku divljač neuobičajeno, naročito u ovo vreme, kada im počinje sezona parenja. Taj njihov prirodni ciklus sada je, nažalost, poremećen. Zbog stresa, koji su doživeli usled požara, rika će krenuti znatno kasnije, a i broj novorođenih teladi će na proleće sigurno biti manji – ocena je Borka Georgela, predsednika lovačkog društva iz sela Grebenac, kod Bele Crkve.

Foto: J.Baljak Georgel Borka, predsednik lovaca iz sela Grebenac

On kaže da će ove mere sprovoditi sve dok ne bude krenula vegetacija. Ukoliko bude bilo potrebe, sa tim će nastaviti i kasnije, s obzirom na to da su posledice požara katastrofalne, te da priroda neće moći tako brzo da se oporavi.

ZABRANA LOVA

ZBOG aktuelne situacije, JP „Vojvodinašume“ je zabranilo lov u samoj Deliblatskoj peščari, kao i u lovištima koja se oslanjaju na taj prirodni rezervat. Time žele da sačuvaju brojno stanje divljači. I lovci se sa tim slažu.

-Obilaskom terena nismo naišli na stradale životinje, ali smo ih viđali kako beže od plamena. U našem ataru ima dosta privatnih šuma koje nisu izgorele, a tu je i veliki lokalitet Dumača, tako da imaju gde da se sklone, dok se ne steknu uslovi da se vrate u svoja staništa – kaže lovac iz Grebenca Leonidas Mazaran.