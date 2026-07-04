KOKOS TORTA: Savršena poslastica, bez pečenja

KADA poželite lagan i ukusan desert koji se priprema bez pečenja, ova kokos torta je odličan izbor.

Foto: Printskrin Youtube/ Sašina Kuhinja

Priprema traje svega oko 30 minuta, a kombinacija mekanog keksa i bogatog kokos krema daje desertu neodoljivu teksturu.

Nakon nekoliko sati u frižideru torta postaje još mekša, dok je sutradan savršeno kremasta i puna ukusa.

Sastojci:

Za fil:

350 g krem sira

150 g šećera u prahu

720 ml hladne slatke pavlake

2 kašičice ekstrakta vanile

55 g rendanog kokosa

Za slojeve:

24 do 36 piškota ili petit keksa

120 ml kokosovog mleka

55 g tostiranog kokosa

Za završni preliv:

360 ml slatke pavlake

40 g šećera u prahu

1 kašičica vanile

4 kašike tostiranog kokosa

Priprema:

Najpre umutite krem sir sa šećerom u prahu dok ne dobijete glatku smesu. Zatim dodajte hladnu slatku pavlaku i vanilu, pa nastavite mućenje dok fil ne postane gust i penast. Na kraju lagano umešajte rendani kokos.

Piškote ili keks kratko umočite u kokosovo mleko i poređajte prvi sloj u kalup. Preko njih rasporedite deo fila, pospite tostiranim kokosom i nastavite da ređate slojeve dok ne utrošite sve sastojke.

Za završnicu umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu i vanilom u čvrst šlag, premažite celu tortu i obilno pospite tostiranim kokosom.

Kako da tostirate kokos?

Rendani kokos stavite u suv tiganj i zagrevajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi, uz stalno mešanje, dok ne dobije zlatnu boju i prijatan miris. Vodite računa da ne potamni previše, jer lako može da zagori.

Gotovu tortu ostavite u frižideru najmanje 24 sata kako bi se lepo stegla i svi ukusi potpuno sjedinili. Rezultat je osvežavajući, kremasti desert koji se lako seče i još brže nestaje sa stola.

(Informer)