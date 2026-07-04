KOKOS TORTA: Savršena poslastica, bez pečenja
KADA poželite lagan i ukusan desert koji se priprema bez pečenja, ova kokos torta je odličan izbor.
Priprema traje svega oko 30 minuta, a kombinacija mekanog keksa i bogatog kokos krema daje desertu neodoljivu teksturu.
Nakon nekoliko sati u frižideru torta postaje još mekša, dok je sutradan savršeno kremasta i puna ukusa.
Sastojci:
Za fil:
- 350 g krem sira
- 150 g šećera u prahu
- 720 ml hladne slatke pavlake
- 2 kašičice ekstrakta vanile
- 55 g rendanog kokosa
Za slojeve:
- 24 do 36 piškota ili petit keksa
- 120 ml kokosovog mleka
- 55 g tostiranog kokosa
Za završni preliv:
- 360 ml slatke pavlake
- 40 g šećera u prahu
- 1 kašičica vanile
- 4 kašike tostiranog kokosa
Priprema:
Najpre umutite krem sir sa šećerom u prahu dok ne dobijete glatku smesu. Zatim dodajte hladnu slatku pavlaku i vanilu, pa nastavite mućenje dok fil ne postane gust i penast. Na kraju lagano umešajte rendani kokos.
Piškote ili keks kratko umočite u kokosovo mleko i poređajte prvi sloj u kalup. Preko njih rasporedite deo fila, pospite tostiranim kokosom i nastavite da ređate slojeve dok ne utrošite sve sastojke.
Za završnicu umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu i vanilom u čvrst šlag, premažite celu tortu i obilno pospite tostiranim kokosom.
Kako da tostirate kokos?
Rendani kokos stavite u suv tiganj i zagrevajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi, uz stalno mešanje, dok ne dobije zlatnu boju i prijatan miris. Vodite računa da ne potamni previše, jer lako može da zagori.
Gotovu tortu ostavite u frižideru najmanje 24 sata kako bi se lepo stegla i svi ukusi potpuno sjedinili. Rezultat je osvežavajući, kremasti desert koji se lako seče i još brže nestaje sa stola.
(Informer)
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