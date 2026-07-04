Torte i kolači

KOKOS TORTA: Savršena poslastica, bez pečenja

V.N.

04. 07. 2026. u 08:03

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KADA poželite lagan i ukusan desert koji se priprema bez pečenja, ova kokos torta je odličan izbor.

КОКОС ТОРТА: Савршена посластица, без печења

Foto: Printskrin Youtube/ Sašina Kuhinja

Priprema traje svega oko 30 minuta, a kombinacija mekanog keksa i bogatog kokos krema daje desertu neodoljivu teksturu.

Nakon nekoliko sati u frižideru torta postaje još mekša, dok je sutradan savršeno kremasta i puna ukusa.

Sastojci:

Za fil:

  • 350 g krem sira
  • 150 g šećera u prahu
  • 720 ml hladne slatke pavlake
  • 2 kašičice ekstrakta vanile
  • 55 g rendanog kokosa

Za slojeve:

  • 24 do 36 piškota ili petit keksa
  • 120 ml kokosovog mleka
  • 55 g tostiranog kokosa

Za završni preliv:

  • 360 ml slatke pavlake
  • 40 g šećera u prahu
  • 1 kašičica vanile
  • 4 kašike tostiranog kokosa

Priprema:

Najpre umutite krem sir sa šećerom u prahu dok ne dobijete glatku smesu. Zatim dodajte hladnu slatku pavlaku i vanilu, pa nastavite mućenje dok fil ne postane gust i penast. Na kraju lagano umešajte rendani kokos.

Piškote ili keks kratko umočite u kokosovo mleko i poređajte prvi sloj u kalup. Preko njih rasporedite deo fila, pospite tostiranim kokosom i nastavite da ređate slojeve dok ne utrošite sve sastojke.

Za završnicu umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu i vanilom u čvrst šlag, premažite celu tortu i obilno pospite tostiranim kokosom.

Kako da tostirate kokos?

Rendani kokos stavite u suv tiganj i zagrevajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi, uz stalno mešanje, dok ne dobije zlatnu boju i prijatan miris. Vodite računa da ne potamni previše, jer lako može da zagori.

Gotovu tortu ostavite u frižideru najmanje 24 sata kako bi se lepo stegla i svi ukusi potpuno sjedinili. Rezultat je osvežavajući, kremasti desert koji se lako seče i još brže nestaje sa stola.

(Informer)

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