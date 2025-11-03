Torte i kolači

POSNA MEDENA PITA: Miris meda, karamele i lešnika ispuniće celu kuću!

Milena Tomasevic

03. 11. 2025. u 09:44

Ova posna medena pita spaja tradicionalni ukus medenih kora sa savršeno kremastim karamel filom i primamljivom čokoladnom notom. Savršena za slave, post i svečane prilike – ova pita dokazuje da posni kolači mogu biti i raskošni i neodoljivi!

FOTO: Novosti

Sastojci

Za filove:
  • 300 gr sojinog (palminog) mleka u prahu
  • 1 l vode
  • 4 pudinga od karamele
  • 10 kašika šećera
  • 1 margarin
  • 100 grčokolade
  • 100 gr lešnika

Kore:

  • 1 pakovanje medenih korica

Priprema

Skuvati 4 pudinga od karamele sa 10 kašika šećera u 1 lituru vode. Kada se puding ohladi dodati 300 gr mleka u prahu i margarin i mutiti mikserom.
Fil podeliti na dva dela. U jedan deo staviti otopljenu čokoladu. U drugi deo staviti pečene, mlevene lešnike.
Filovanje: korica, pola svetlijeg fila, korica, pola tamnijeg fila, korica, druga polovina svetlijeg fila, korica i druga polovina tamnijeg fila.

Prijatno!

