ROLNICA SA SIROM I MESOM: Recept za savršenu slanu rolnicu

Nežno lisnato testo punjeno sočnim mlevenim mesom i rastopljenim sirom – ova rolnica sprema se jednostavno, a izgleda i miriše kao iz pekare.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za fil

500 gr mlevene govedine

4 kriške sira-gauda

1 rolnica lisnatog testa ili testa za picu

1 glavica crnog luka, iseckana na kockice

1 jaje

so po ukusu

biber po ukusu

Priprema

Priprema punjenja

U tiganju na malo ulja propržite iseckani crni luk do staklaste boje. Dodajte mlevenu govedinu, posolite i pobiberite. Pržite dok meso ne dobije lepu zlatno-braon boju.Ostavite da se malo prohladi.

Formiranje rolnice

Razvijte lisnato ili pica testo na blago pobrašnjenoj površini. Po sredini rasporedite prohlađen fil od govedine. Preko mesa položite kriške sira. Savijte testo u rolnicu, dobro pritiskajući ivice da fil ne iscuri. Umutite jaje i premažite celu površinu rolnice. Zagrejte rernu na 200 °C. Stavite rolnicu na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 25–30 minuta, dok kora ne postane zlatno-braon i hrskava.Ostavite da se malo prohladi, zatim isecite na kriške i poslužite toplo.

Prijatno!