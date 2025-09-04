Torte i kolači

KO BI REKAO DA IDU ZAJEDNO? - NEODOLJIVA PITA S VIŠNJAMA I LEBLEBIJOM: Gotova za 40 minuta, a ukus će vas ostaviti bez reči!

В.Н.

04. 09. 2025. u 18:21

SOČNA i mirisna, a po ukusu joj nema ravne.

КО БИ РЕКАО ДА ИДУ ЗАЈЕДНО? - НЕОДОЉИВА ПИТА С ВИШЊАМА И ЛЕБЛЕБИЈОМ: Готова за 40 минута, а укус ће вас оставити без речи!

Unsplash

Potrebno je:

  • tanke kore za baklavu
  • 2 šolje od 200 g višanja
  • 100 g leblebija
  • 100 g šećera
  • vanilin šećer
  • kisela voda
  • ulje
  • malo listića badema po želji
  • prah šećer za posipanje

Unsplash

Priprema:

  1. Rernu zagrejte na 200 stepeni.
  2. U jednoj posudi sjedinite višnje, leblebije, šećere i kiselu vodu.
  3. Uljem premažite 4 kore pa ih poprskajte kiselom vodom i ređajte jednu na drugu.
  4. Preko pete kore na dno stavite polovinu fila sa višnjama pa urolajte.
  5. Istim postupkom napravite i drugi rolat.
  6. Zatim ih premažite uljem i pospite listićima badema.
  7. Pecite pitu 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

(Alo)

