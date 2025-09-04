KO BI REKAO DA IDU ZAJEDNO? - NEODOLJIVA PITA S VIŠNJAMA I LEBLEBIJOM: Gotova za 40 minuta, a ukus će vas ostaviti bez reči!
SOČNA i mirisna, a po ukusu joj nema ravne.
Potrebno je:
- tanke kore za baklavu
- 2 šolje od 200 g višanja
- 100 g leblebija
- 100 g šećera
- vanilin šećer
- kisela voda
- ulje
- malo listića badema po želji
- prah šećer za posipanje
Priprema:
- Rernu zagrejte na 200 stepeni.
- U jednoj posudi sjedinite višnje, leblebije, šećere i kiselu vodu.
- Uljem premažite 4 kore pa ih poprskajte kiselom vodom i ređajte jednu na drugu.
- Preko pete kore na dno stavite polovinu fila sa višnjama pa urolajte.
- Istim postupkom napravite i drugi rolat.
- Zatim ih premažite uljem i pospite listićima badema.
- Pecite pitu 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
(Alo)
