OSVEŽAVAJUĆA SALATA SA AVOKADOM I CVEKLOM: Recept za zdrav obrok
Šarena salata puna vitamina, osvežavajućih ukusa i hrskavih kombinacija – savršena za lagani obrok ili zdravu užinu.
- rukola, bebi spanać
- čeri paradajz ili običan, isečen na kocke/kriške
- 1–2 pomorandže (očišćene i isečene na file)
- Marinirana cvekla (isečena na kocke ili tanke kriške)
- Mali mocarela sirevi ili kockice belog sira
- 1 avokado (isečen na kriške)
- Agrodolče sos (mešavina balzamiko sirćeta i meda/šećera)
- nar
- malo oraha
Priprema
Priprema osnove:
Na veliku tanjir ili činiju rasporediti rukolu i bebi spanać kao podlogu. Dodajte povrće i voće. Poređajte komade paradajza, file pomorandže, mariniranu cveklu i kriške avokada. Dodajte mocarelu ili kockice belog sira ravnomerno po površini. Posuti seckanim orasima.
Preliv
Preliti lagano agrodolče sosom. Ako volite možete napraviti domaću verziju:
- 3 kašike balzamiko sirćeta
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika meda ili smeđeg šećera
- prstohvat soli i bibera
Sve dobro umutiti.
Serviranje
Poslužiti odmah, kao lagano predjelo ili zdrav glavni obrok.
Prijatno!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)