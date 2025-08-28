Salate i čorbe

OSVEŽAVAJUĆA SALATA SA AVOKADOM I CVEKLOM: Recept za zdrav obrok

Milena Tomasevic

28. 08. 2025. u 22:50

Šarena salata puna vitamina, osvežavajućih ukusa i hrskavih kombinacija – savršena za lagani obrok ili zdravu užinu.

ОСВЕЖАВАЈУЋА САЛАТА СА АВОКАДОМ И ЦВЕКЛОМ: Рецепт за здрав оброк

FOTO: Novosti


Sastojci
  • rukola, bebi spanać
  • čeri paradajz ili običan, isečen na kocke/kriške
  • 1–2 pomorandže (očišćene i isečene na file)
  • Marinirana cvekla (isečena na kocke ili tanke kriške)
  • Mali mocarela sirevi ili kockice belog sira
  • 1 avokado (isečen na kriške)
  • Agrodolče sos (mešavina balzamiko sirćeta i meda/šećera)
  • nar
  • malo oraha

Priprema

Priprema osnove:

Na veliku tanjir ili činiju rasporediti rukolu i bebi spanać kao podlogu. Dodajte povrće i voće. Poređajte komade paradajza, file pomorandže, mariniranu cveklu i kriške avokada. Dodajte mocarelu ili kockice belog sira ravnomerno po površini. Posuti seckanim orasima. 

Preliv

Preliti lagano agrodolče sosom. Ako volite možete napraviti domaću verziju:

  • 3 kašike balzamiko sirćeta
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika meda ili smeđeg šećera
  • prstohvat soli i bibera

Sve dobro umutiti. 

Serviranje

Poslužiti odmah, kao lagano predjelo ili zdrav glavni obrok.

Prijatno!

