KARFIOL IZ RERNE SA SIROM: Hrskav, aromatičan i neverovatno ukusan!
Odličan obrok
Sastojci:
- 1 karfiol
- 2 jajeta
- ½ kašičice belog luka u prahu (ili malo svežeg, sitno seckanog)
- 1 kašičica mlevene paprike
- ⅔ šolje prezli
- ½ šolje rendanog sira (gauda, kačkavalj, parmezan – po ukusu)
- so i biber – po ukusu
- ulje – po potrebi
Priprema:
Operite karfiol, podelite ga na cvetiće i kratko prokuvajte u slanoj vodi 3–4 minuta. Odmah ocedite i isperite hladnom vodom da zadrži boju i čvrstinu.
U većoj činiji pomešajte prezle, rendani sir, beli luk u prahu, papriku, so i biber. U drugoj posudi blago umutite jaja.
Svaku cvetnicu karfiola prvo umočite u jaja, pa uvaljajte u smesu sa sirom i prezlama.
Pleh obložite papirom za pečenje i lagano premažite uljem. Ređajte karfiol u jednom sloju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok ne postane zlatno-smeđi i hrskav.
Prijatno!
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)