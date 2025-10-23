Ručak dana

KARFIOL IZ RERNE SA SIROM: Hrskav, aromatičan i neverovatno ukusan!

Milena Tomasevic

23. 10. 2025. u 13:00

Odličan obrok

КАРФИОЛ ИЗ РЕРНЕ СА СИРОМ: Хрскав, ароматичан и невероватно укусан!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 karfiol
  • 2 jajeta
  • ½ kašičice belog luka u prahu (ili malo svežeg, sitno seckanog)
  • 1 kašičica mlevene paprike
  • ⅔ šolje prezli
  • ½ šolje rendanog sira (gauda, kačkavalj, parmezan – po ukusu)
  • so i biber – po ukusu
  • ulje – po potrebi

Priprema:


Operite karfiol, podelite ga na cvetiće i kratko prokuvajte u slanoj vodi 3–4 minuta. Odmah ocedite i isperite hladnom vodom da zadrži boju i čvrstinu.
U većoj činiji pomešajte prezle, rendani sir, beli luk u prahu, papriku, so i biber. U drugoj posudi blago umutite jaja.
Svaku cvetnicu karfiola prvo umočite u jaja, pa uvaljajte u smesu sa sirom i prezlama. 
Pleh obložite papirom za pečenje i lagano premažite uljem. Ređajte karfiol u jednom sloju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok ne postane zlatno-smeđi i hrskav.

Prijatno!

