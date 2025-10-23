KARFIOL IZ RERNE SA SIROM: Hrskav, aromatičan i neverovatno ukusan!

Odličan obrok

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 karfiol

2 jajeta

½ kašičice belog luka u prahu (ili malo svežeg, sitno seckanog)

1 kašičica mlevene paprike

⅔ šolje prezli

½ šolje rendanog sira (gauda, kačkavalj, parmezan – po ukusu)

so i biber – po ukusu

ulje – po potrebi

Priprema:



Operite karfiol, podelite ga na cvetiće i kratko prokuvajte u slanoj vodi 3–4 minuta. Odmah ocedite i isperite hladnom vodom da zadrži boju i čvrstinu.

U većoj činiji pomešajte prezle, rendani sir, beli luk u prahu, papriku, so i biber. U drugoj posudi blago umutite jaja.

Svaku cvetnicu karfiola prvo umočite u jaja, pa uvaljajte u smesu sa sirom i prezlama.

Pleh obložite papirom za pečenje i lagano premažite uljem. Ređajte karfiol u jednom sloju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok ne postane zlatno-smeđi i hrskav.

Prijatno!