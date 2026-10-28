SPANAĆ SA BELIM PASULJEM: Zdrav, ukusan i hranljiv obrok!
Kremasti beli pasulj, svež spanać, mirisni beli luk i maslinovo ulje stvaraju savršenu kombinaciju kojoj posebnu svežinu daje nekoliko kapi limunovog soka.
Sastojci
- 2 konzerve belog pasulja (oko 850 g sa tečnošću), oceđenog i ispranog
- 225 gr svežeg spanaća
- 3 kašike maslinovog ulja
- 4 čena belog luka, sitno iseckana
- ½ kašičice ljute paprike u pahuljicama
- ½ kašičice italijanske mešavine začina
- ½ kašičice soli
- ¼ kašičice mlevenog crnog bibera
- 120 ml povrtnog bujona
- 1 kašika limunovog soka
- 2 kašike rendanog parmezana (po želji)
- 1 kašika seckanog svežeg peršuna (po želji)
Priprema
U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte sitno seckani beli luk i ljutu papriku u pahuljicama, pa kratko propržite 30–60 sekundi, dok beli luk ne zamiriše, vodeći računa da ne zagori.
Ubacite oceđeni i isprani beli pasulj, italijanske začine, so i biber. Pažljivo promešajte i kuvajte 3–4 minuta kako bi pasulj upio arome.
Sipajte povrtni bujon i ostavite da jelo lagano krčka oko 2 minuta. Zatim postepeno dodajte svež spanać, mešajući dok listovi ne omekšaju i uvenu. Biće potrebno oko 2–3 minuta.
Sklonite tiganj sa vatre, dodajte limunov sok i probajte jelo. Po potrebi dodatno začinite solju i biberom.
Na kraju, po želji, pospite rendanim parmezanom i seckanim svežim peršunom. Za dodatnu aromu i lep sjaj, neposredno pre serviranja prelijte sa malo maslinovog ulja i pospite prstohvatom ljute paprike.
Poslužite toplo, uz prepečeni integralni hleb ili kuvani pirinač, kao lagan i hranljiv obrok.
Prijatno!
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