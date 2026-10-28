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SPANAĆ SA BELIM PASULJEM: Zdrav, ukusan i hranljiv obrok!

Milena Tomasevic

28. 10. 2026. u 16:00

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Kremasti beli pasulj, svež spanać, mirisni beli luk i maslinovo ulje stvaraju savršenu kombinaciju kojoj posebnu svežinu daje nekoliko kapi limunovog soka.

СПАНАЋ СА БЕЛИМ ПАСУЉЕМ: Здрав, укусан и хранљив оброк!

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 2 konzerve belog pasulja (oko 850 g sa tečnošću), oceđenog i ispranog
  • 225 gr svežeg spanaća
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 4 čena belog luka, sitno iseckana
  • ½ kašičice ljute paprike u pahuljicama
  • ½ kašičice italijanske mešavine začina
  • ½ kašičice soli
  • ¼ kašičice mlevenog crnog bibera
  • 120 ml povrtnog bujona
  • 1 kašika limunovog soka
  • 2 kašike rendanog parmezana (po želji)
  • 1 kašika seckanog svežeg peršuna (po želji)

Priprema

U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte sitno seckani beli luk i ljutu papriku u pahuljicama, pa kratko propržite 30–60 sekundi, dok beli luk ne zamiriše, vodeći računa da ne zagori.

Ubacite oceđeni i isprani beli pasulj, italijanske začine, so i biber. Pažljivo promešajte i kuvajte 3–4 minuta kako bi pasulj upio arome.

Sipajte povrtni bujon i ostavite da jelo lagano krčka oko 2 minuta. Zatim postepeno dodajte svež spanać, mešajući dok listovi ne omekšaju i uvenu. Biće potrebno oko 2–3 minuta.

Sklonite tiganj sa vatre, dodajte limunov sok i probajte jelo. Po potrebi dodatno začinite solju i biberom.

Na kraju, po želji, pospite rendanim parmezanom i seckanim svežim peršunom. Za dodatnu aromu i lep sjaj, neposredno pre serviranja prelijte sa malo maslinovog ulja i pospite prstohvatom ljute paprike.

Poslužite toplo, uz prepečeni integralni hleb ili kuvani pirinač, kao lagan i hranljiv obrok.

Prijatno! 

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