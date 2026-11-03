HRSKAVE ŠTANGLICE OD LISNATOG TESTA: Sa kremom i malinama
Ako volite brze, jednostavne i ukusne poslastice, ove štanglice od lisnatog testa sigurno će vas oduševiti! Spolja su divno hrskave, a iznutra mekane i kremaste, sa bogatim filom od mladog sira i osvežavajućim malinama.
Sastojci:
- 50 gr šećera
- 500 gr mladog sira (posnog, sitnog)
- 1 kesica praška za puding od vanile
- 1 jaje
- 1 kesica vanilin šećera
- 2 rolne svežeg lisnatog testa
- 1 žumance
- 1 kašika mleka
- 150 gr svežih malina
Priprema:
1. Rernu zagrejte na 220 stepeni, sa uključenim gornjim i donjim grejačem.
2. U posudi pomešajte mladi sir, šećer, vanilin šećer, jaje i prašak za puding od vanile. Mutite dok ne dobijete ujednačen, kremast fil.
3. Prvi list lisnatog testa rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje. Preko njega ravnomerno nanesite pripremljeni krem od sira, pa rasporedite maline.
4. Prekrijte drugim listom lisnatog testa i lagano pritisnite.
5. Žumance umutite sa kašikom mleka, pa premažite površinu testa. Oštrim nožem isecite testo na štanglice, kako biste dobili lepe pojedinačne komade.
6. Pecite u zagrejanoj rerni oko 15–20 minuta, dok testo ne postane lepo zlatnosmeđe i hrskavo.
7. Ostavite da se malo prohladi, a po želji pospite šećerom u prahu.
Prijatno! ❤️
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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