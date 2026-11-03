HRSKAVE ŠTANGLICE OD LISNATOG TESTA: Sa kremom i malinama

Ako volite brze, jednostavne i ukusne poslastice, ove štanglice od lisnatog testa sigurno će vas oduševiti! Spolja su divno hrskave, a iznutra mekane i kremaste, sa bogatim filom od mladog sira i osvežavajućim malinama.

FOTO: Novosti

Sastojci:

50 gr šećera

500 gr mladog sira (posnog, sitnog)

1 kesica praška za puding od vanile

1 jaje

1 kesica vanilin šećera

2 rolne svežeg lisnatog testa

1 žumance

1 kašika mleka

150 gr svežih malina

Priprema:

1. Rernu zagrejte na 220 stepeni, sa uključenim gornjim i donjim grejačem.

2. U posudi pomešajte mladi sir, šećer, vanilin šećer, jaje i prašak za puding od vanile. Mutite dok ne dobijete ujednačen, kremast fil.

3. Prvi list lisnatog testa rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje. Preko njega ravnomerno nanesite pripremljeni krem od sira, pa rasporedite maline.

4. Prekrijte drugim listom lisnatog testa i lagano pritisnite.

5. Žumance umutite sa kašikom mleka, pa premažite površinu testa. Oštrim nožem isecite testo na štanglice, kako biste dobili lepe pojedinačne komade.

6. Pecite u zagrejanoj rerni oko 15–20 minuta, dok testo ne postane lepo zlatnosmeđe i hrskavo.

7. Ostavite da se malo prohladi, a po želji pospite šećerom u prahu.

Prijatno! ❤️

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.