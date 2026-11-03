Torte i kolači

HRSKAVE ŠTANGLICE OD LISNATOG TESTA: Sa kremom i malinama

Milena Tomasevic

03. 11. 2026. u 15:00

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Ako volite brze, jednostavne i ukusne poslastice, ove štanglice od lisnatog testa sigurno će vas oduševiti! Spolja su divno hrskave, a iznutra mekane i kremaste, sa bogatim filom od mladog sira i osvežavajućim malinama.

ХРСКАВЕ ШТАНГЛИЦЕ ОД ЛИСНАТОГ ТЕСТА: Са кремом и малинама

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 50 gr šećera
  • 500 gr mladog sira (posnog, sitnog)
  • 1 kesica praška za puding od vanile
  • 1 jaje
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 2 rolne svežeg lisnatog testa
  • 1 žumance
  • 1 kašika mleka
  • 150 gr svežih malina

Priprema:

1. Rernu zagrejte na 220 stepeni, sa uključenim gornjim i donjim grejačem.

2. U posudi pomešajte mladi sir, šećer, vanilin šećer, jaje i prašak za puding od vanile. Mutite dok ne dobijete ujednačen, kremast fil.

3. Prvi list lisnatog testa rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje. Preko njega ravnomerno nanesite pripremljeni krem od sira, pa rasporedite maline.

4. Prekrijte drugim listom lisnatog testa i lagano pritisnite.

5. Žumance umutite sa kašikom mleka, pa premažite površinu testa. Oštrim nožem isecite testo na štanglice, kako biste dobili lepe pojedinačne komade.

6. Pecite u zagrejanoj rerni oko 15–20 minuta, dok testo ne postane lepo zlatnosmeđe i hrskavo.

7. Ostavite da se malo prohladi, a po želji pospite šećerom u prahu.

Prijatno! ❤️

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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