PRHKI POLUMESECI: Sa jabukama i cimetom
Ako volite miris domaćih kolača, jabuka i cimeta, ovaj recept će vas sigurno oduševiti. Nežno, prhko testo, bogato voćno punjenje i hrskavi listići badema čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoleti.
Sastojci za testo:
- 200 gr putera
- 120 ml ulja
- 60 g jogurta
- 1 jaje
- 100 gr šećera u prahu
- 1 kesica vanilin šećera
- 10 gr praška za pecivo
- 500 gr brašna
Za fil:
- 700 gr jabuka
- 80 gr šećera
- 5 gr cimeta
Za premazivanje i dekoraciju:
- 1 jaje
- listići badema
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. Priprema fila: Jabuke oljuštite i izrendajte, pa ih stavite u šerpu sa šećerom. Dinstajte na umerenoj temperaturi dok ne omekšaju i dok višak tečnosti ne ispari. Dodajte cimet, promešajte i ostavite fil da se potpuno ohladi.
2. Priprema testa: U dubljoj posudi sjedinite omekšali puter, ulje, jogurt, jaje, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno dodajte brašno i umesite mekano, glatko testo koje se ne lepi za ruke.
3. Oblikovanje kolačića: Testo razvucite na pobrašnjenoj radnoj površini, na debljinu od oko 3–4 mm. Čašom ili okruglom modlom vadite krugove. Na jednu polovinu svakog kruga stavite kašičicu ohlađenog fila od jabuka, preklopite drugom polovinom i oblikujte polumesece. Ivice dobro pritisnite prstima ili viljuškom kako fil ne bi iscurio tokom pečenja.
4. Premazivanje: Kolačiće poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim jajetom i pospite listićima badema.
5. Pečenje: Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni, oko 25 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.
6. Završni detalj: Ostavite kolačiće da se prohlade, pa ih po želji pospite šećerom u prahu.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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