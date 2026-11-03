PUNJENO TESTO: Predjelo koje osvaja
Ukoliko tražite ideju za ukusno, dekorativno i jednostavno predjelo, ovi hrskavi zalogaji sa crvenom ribom pravi su izbor. Kombinacija lisnatog testa, krem sira, svežeg krastavca i mirisne mirođije odlično se uklapa, a izgleda veoma svečano na trpezi.
Sastojci
- lisnato testo
- 200 gr slanog lososa ili druge crvene ribe
- 200 gr svežeg krastavca
- 2 kašike krem sira
- 1 veza mirođije
- 1 jaje za premazivanje
- susam po želji
Priprema:
1. Lisnato testo najpre odmrznite, a zatim ga razvucite i čašom ili modlom vadite manje kružiće.
2. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pospite susamom.
3. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni, oko 10–15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Ostavite ih da se potpuno ohlade.
4. Za to vreme crvenu ribu i krastavac iseckajte na sitne kockice. Dodajte sitno seckanu mirođiju i krem sir, pa sve dobro promešajte.
5. Ohlađene pečene kružiće pažljivo presecite ili razdvojte po sredini, napunite pripremljenim filom i lagano zatvorite.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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