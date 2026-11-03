PUNJENO TESTO: Predjelo koje osvaja

Ukoliko tražite ideju za ukusno, dekorativno i jednostavno predjelo, ovi hrskavi zalogaji sa crvenom ribom pravi su izbor. Kombinacija lisnatog testa, krem sira, svežeg krastavca i mirisne mirođije odlično se uklapa, a izgleda veoma svečano na trpezi.

FOTO: Novosti

Sastojci

lisnato testo

200 gr slanog lososa ili druge crvene ribe

200 gr svežeg krastavca

2 kašike krem sira

1 veza mirođije

1 jaje za premazivanje

susam po želji

Priprema:

1. Lisnato testo najpre odmrznite, a zatim ga razvucite i čašom ili modlom vadite manje kružiće.

2. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pospite susamom.

3. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni, oko 10–15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Ostavite ih da se potpuno ohlade.

4. Za to vreme crvenu ribu i krastavac iseckajte na sitne kockice. Dodajte sitno seckanu mirođiju i krem sir, pa sve dobro promešajte.

5. Ohlađene pečene kružiće pažljivo presecite ili razdvojte po sredini, napunite pripremljenim filom i lagano zatvorite.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.