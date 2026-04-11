OD OVOG DATUMA MOŽEMO SE NADATI LETNJIM TEMPERATURAMA: Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka u aprilu
Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da se sutra, na Vaskrs, očekuje prijatno i toplo vreme sa temperaturama između 16 i 19 stepeni, da će te temperature rasti do utorka, 14. aprila, kada se očekuje i 20 stepeni, dok će sredinom naredne nedelje opet biti kišovito i hladnije za dva do tri stepena.
Todorović je za Tanjug rekao da će već danas popodne danas biti više sunca i da će se u toku noći dalje razvedravati. Dodao je da pošto će biti vedra noć, postoji mogućnost da će ujutru biti uslova za mraz.
- U svakom slučaju, sutra, pretežno sunčano, toplije. Ako gledamo maksimalnu temperaturu, toplije za jedno dva do tri stepena, što znači da bi u većini mesta ona bila negde između 16 i 19 stepeni, što su prosečne maksimalne vrednosti za ovaj period aprila - rekao je Todorović.
Dodao je da će od ponedeljka porasti temperatura, pa se u utorak 14. aprila očekuje oko 20 stepeni.
- Međutim, biće i sledeće sedmice pomalo kiše, sreda ili četvrtak. U ponedeljak i utorak duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar. Biće košave - rekao je on.
Zatim sledećeg vikenda, 18. i 19. aprila, opet toplije, dok će od 20. do 23. aprila ponovo biti svežije.
- Neće biti veliki pad temperature, neće biti velike oscilacije, možda dva do tri stepena - rekao je on.
Dodao je da se tek posle 25. aprila možemo nadati i letnjim temperaturama od 25 stepeni.
Kada su u pitanju planinski predeli, Todorović kaže, da je visina snežnog pokrivača na Kopaoniku na oko 35 centimetara i da se postepeno smanjuje.
- Tamo nisu previsoke dnevne temperature. Noću i ujutru je hladno, minus, danju je možda od 5 do 7 stepeni. Tako da i narendih dana biće slične, ne mnogo više - rekao je on.
