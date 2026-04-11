UKRAJINSKA vojska je u poslednja 24 sata izgubila 1.200 vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/AP/Andrii Marienko

Kako se navodi u redovnom dnevnom izveštaju Ministarstva, ruska vojska je u istom vremenskom periodu uništila skladišta dronova i bespilotnih čamaca ukrajinske vojske.

Ruska PVO je oborila 259 dronova, 12 navođenih avijacionih bombi i uništila 19 tenkova i drugih oklopnih vozila.

(RIA Novosti)

