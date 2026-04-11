BLAGOJE JOVOVIĆ ĆE BITI SAHRANJEN U SRBIJI: Ministarka Stamenkovski otkrila - Pokrenuta inicijativa da se posmrtni ostaci prebace u otadžbinu
MINISTARKA za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da je pokrenuta procedura da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace u otadžbinu.
Vođeni željom porodice Jovović i molbom njegove ćerke Marije, pokrećemo proceduru da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace iz Argentine u Srbiju, kako bi bio sahranjen u svojoj otadžbini, uz sve počasti.
Blagoje je u srpsku istoriju ušao ne kao atentator na Antu Pavelića, već kao čovek čiji je pucanj bio prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti zločine Pavelićeve NDH.
Na Veliki petak, dan raspeća Gospoda Isusa Hrista, sećamo se žrtve, stradanja i nepravde.
Istog datuma 1941. godine osnovana je NDH, u kojoj je srpski narod pretrpeo najveće stradanje u svojoj istoriji. Na 16. godišnjicu, 10. aprila 1957. godine Blagoje Jovović je želeo da nepravda dobije svoj odgovor - istakla je ministarka Stamenkovski.
Preporučujemo
HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
04. 04. 2026. u 19:40
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
