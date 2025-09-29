BRZA SALATA OD TOTRELINA: Lagana, hranljiva i priprema se za samo nekoliko minuta

Osvežavajuća, šarena i ukusna – ova salata će sigurno postati hit svakog roštilja! Služite je uz pečeno meso, ribu ili kao samostalan lagani obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci:

250 gr tortelina (po izboru – sa filom od sira ili spanaća)

200 gr čeri paradajza, prepolovljenog

100 gr mocarele, iseckane na kockice

1/2 crvenog luka, sitno iseckanog

100 gr sveže rukole

malo seckane šunke ukoliko salatu jedete kao samostalni obrok

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike balzamiko sirćeta

1 kašičica sušenog italijanskog bilja

1/2 kašičice limunovog soka

so i sveže mleveni crni biber, po ukusu

Priprema:

Skuvajte torteline u blago slanoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Ocedite i ostavite da se ohlade. U velikoj činiji pomešajte čeri paradajz, mocarelu, iseckani luk i rukolu. Dodajte ohlađene torteline i lagano promešajte. Prelijte maslinovim uljem, balzamikom, limunovim sokom i začinima. Začinite solju i biberom po ukusu. Dobro ohladite pre služenja.

Savet: Umesto mocarele, možete koristiti fetu ili neki blagi sir po izboru, a za dodatnu svežinu dodajte nekoliko maslina ili listiće bosiljka.

Uživajte!