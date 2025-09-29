BRZA SALATA OD TOTRELINA: Lagana, hranljiva i priprema se za samo nekoliko minuta
Osvežavajuća, šarena i ukusna – ova salata će sigurno postati hit svakog roštilja! Služite je uz pečeno meso, ribu ili kao samostalan lagani obrok.
Sastojci:
- 250 gr tortelina (po izboru – sa filom od sira ili spanaća)
- 200 gr čeri paradajza, prepolovljenog
- 100 gr mocarele, iseckane na kockice
- 1/2 crvenog luka, sitno iseckanog
- 100 gr sveže rukole
- malo seckane šunke ukoliko salatu jedete kao samostalni obrok
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike balzamiko sirćeta
- 1 kašičica sušenog italijanskog bilja
- 1/2 kašičice limunovog soka
- so i sveže mleveni crni biber, po ukusu
Priprema:
Skuvajte torteline u blago slanoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Ocedite i ostavite da se ohlade. U velikoj činiji pomešajte čeri paradajz, mocarelu, iseckani luk i rukolu. Dodajte ohlađene torteline i lagano promešajte. Prelijte maslinovim uljem, balzamikom, limunovim sokom i začinima. Začinite solju i biberom po ukusu. Dobro ohladite pre služenja.
Savet: Umesto mocarele, možete koristiti fetu ili neki blagi sir po izboru, a za dodatnu svežinu dodajte nekoliko maslina ili listiće bosiljka.
Uživajte!
