BRZA SALATA OD TOTRELINA: Lagana, hranljiva i priprema se za samo nekoliko minuta

Milena Tomasevic

29. 09. 2025. u 21:00

Osvežavajuća, šarena i ukusna – ova salata će sigurno postati hit svakog roštilja! Služite je uz pečeno meso, ribu ili kao samostalan lagani obrok.

БРЗА САЛАТА ОД ТОТРЕЛИНА: Лагана, хранљива и припрема се за само неколико минута

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 250 gr tortelina (po izboru – sa filom od sira ili spanaća)
  • 200 gr čeri paradajza, prepolovljenog
  • 100 gr mocarele, iseckane na kockice
  • 1/2 crvenog luka, sitno iseckanog
  • 100 gr sveže rukole
  • malo seckane šunke ukoliko salatu jedete kao samostalni obrok
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 kašike balzamiko sirćeta
  • 1 kašičica sušenog italijanskog bilja
  • 1/2 kašičice limunovog soka
  • so i sveže mleveni crni biber, po ukusu

Priprema:

Skuvajte torteline u blago slanoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Ocedite i ostavite da se ohlade. U velikoj činiji pomešajte čeri paradajz, mocarelu, iseckani luk i rukolu. Dodajte ohlađene torteline i lagano promešajte. Prelijte maslinovim uljem, balzamikom, limunovim sokom i začinima. Začinite solju i biberom po ukusu. Dobro ohladite pre služenja. 

Savet: Umesto mocarele, možete koristiti fetu ili neki blagi sir po izboru, a za dodatnu svežinu dodajte nekoliko maslina ili listiće bosiljka.

Uživajte!

