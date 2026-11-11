TEHERAN POSTAVIO ULTIMATUM VAŠINGTONU: Napašćemo američke objekte u Evropi, za otvaranje Ormuskog moreuza traži se 7 ključnih uslova

IRAN će napasti američke vojne baze u Evropi i drugim udaljenim područjima ukoliko budu korišćene za izvođenje vazdušnih udara na Islamsku Republiku, izjavio je danas sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai.

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- Ukoliko američki avioni polete iz neke američke vojne baze, čak i ako se ona nalazi u evropskoj zemlji ili nekom drugom udaljenom regionu, kako bi bombardovali Iran, napaćemo i te baze - rekao je Rezai u intervjuu za libanski Al Majadin.

On je upozorio da bi iranski odgovor na eventualne nove američke napade obuhvatio i udaljene američke vojne objekte, uključujući one koji dosad nisu bili na meti iranskih snaga.

- Možemo da napadnemo čak i određena ostrva za koja oni veruju da su van domašaja naših raketa - rekao je Rezai.

Prema njegovim rečima, svaka vojna baza iz koje poleću američki avioni mogla bi da bude smatrana legitimnom metom u slučaju napada na Iran. Rezai je ocenio da američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu više nemaju politički kapacitet da vode "čak ni desetodnevni rat".

On je, takođe, odbacio navode o aktuelnim pregovorima između Teherana i Vašingtona, kao i informacije o razgovorima koji se navodno vode u Kataru.

- Potvrđujem da trenutno ne vodimo nikakve razgovore sa Amerikancima. Između Sjedinjenih Američkih Država i nas u ovom trenutku nema pregovora - rekao je Rezai, ocenjujući da su izveštaji o razgovorima u Kataru netačni i da im je cilj smanjenje ekonomskog pritiska i cena nafte.

On je naveo da Iran ni sa posrednicima ne razgovara o svom nuklearnom programu i da namerava da zadrži sav obogaćeni nuklearni materijal za koji tvrdi da će biti korišćen u razvoju nuklearnih pogonskih sistema za brodove i podmornice.

Prema njegovim rečima, odgovor koji je Teheran dobio od Vašingtona na svoje uslove bio je nejasan i obmanjujući, a SAD do sada nisu dostavile jasan odgovor na iranske zahteve. Rezai je negirao i da postoje planovi za sastanak sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom.

On je ponovio da Vašington mora da prihvati svih sedam ključnih iranskih uslova, među kojima su ukidanje američkih sankcija i blokade, isplata odštete i povlačenje izraelskih snaga iz Libana, kako bi Ormuski moreuz bio ponovo otvoren.

- Prva tačka naše diplomatije sa Sjedinjenim Američkim Državama jeste okončanje rata na svim frontovima, a posebno u Libanu - rekao je Rezai.

(Tanjug)