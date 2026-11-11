BIĆE OBEZBEĐEN MIR U EVROPI NA VIŠE VEKOVA: Moskva o novom sistemu bezbednosti

SADA je zadatak da se stvori takav sveobuhvatni sistem bezbednosti u Evropi koji će predstavljati novu, savremenu Jaltu i Potsdam. Ukoliko na osnovu pregovora uspemo da uspostavimo pravedan sistem bezbednosti, mir u Evropi biće obezbeđen na više decenija, pa čak i vekova, rekao je pomoćnik predsednika Rusije i šef ruske delegacije Vladimir Medinski.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„Cilj je da se stvori takav sveobuhvatni sistem bezbednosti u Evropi koji će predstavljati novu, savremenu Jaltu i Potsdam, koji će biti prožet duhom Helsinkija iz 1975. godine, koji će odgovarati novim savremenim realnostima i biti pravedan. Ukoliko uspemo da stvorimo takav sistem bezbednosti, obezbedićemo mir u Evropi na više decenija, a možda i vekova“, rekao je Medinski za ruske medije.

Kako je naveo, Rusija će biti zadovoljna pregovorima tek kada bude postignut mir pod njenim uslovima.

Takođe se osvrnuo na rusku istoriju, istakavši da svaki put kada je zemlja pokazivala spremnost na ustupke i kompromise koji joj nisu išli u prilog, kao i miroljubivost i popustljivost, trpela još veće teškoće: „i rat i sramotu“.

„Uvek kada je Rusija pokazivala odlučnost i poverenje u sopstvene snage, na kraju su sve prepreke bile prevaziđene i nastupalo je vreme dugotrajnog mira, spokoja i razvoja, kako kod nas, tako i kod naših suseda. Zato tamo gde je podignuta ruska zastava, ona ne treba da bude spuštena“, naglasio je Medinski.

O razmeni teritorija

Rusija isključuje mogućnost bilo kakve razmene teritorija sa Ukrajinom, istakao je on.

„Tema moguće razmene teritorija periodično se pokreće sa različitih strana. Ne vidim nikakvu mogućnost za razmenu tih teritorija“, napomenuo je Medinski.

Medinski je takođe podsetio na izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina 2025. godine tokom govora na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu: „Gde kroči noga ruskog vojnika, to je naše“.

O zoni bezbednosti

Prema njegovim rečima, bezbednosna zona duž granica Rusije već je prilično velika, ona se širi i nastaviće da se širi.

„Nakon upada Ukrajine u Kursku oblast doneta je odluka, o kojoj je naš predsednik više puta govorio, o formiranju bezbednosne zone duž granice sa Ruskom Federacijom. Ta zona je sada prilično velika, širi se i nastaviće da se širi“, zaključio je Medinski.

Pregovori delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra. Šef ruske delegacije saopštio je da je tema sistema evropske bezbednosti bila u središtu razgovora. On je takođe naveo da su strane postigle dogovor o novoj velikoj razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine, čiji će konkretni parametri biti objavljeni u najskorije vreme.

(Sputnjik)