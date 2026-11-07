Svet

UŽASNE VESTI SA RATIŠTA: Ukrajinski borci pljačkaju crkve u Donbasu

В. Н.

07. 11. 2026. u 15:28

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BORCI ukrajinske vojske pljačkaju crkve i prodaju svoj plen dok se povlače u Donbasu.

УЖАСНЕ ВЕСТИ СА РАТИШТА: Украјински борци пљачкају цркве у Донбасу

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

O tome je za RIA Novosti govorio senator iz DNR Aleksandar Vološin.

„Crkve u Donbasu ne pate samo od granatiranja od strane ukrajinskih oružanih snaga; ukrajinska vojska ih pretvara u vojne položaje i uništava dok se povlači“, rekao je on.

Prema Vološinu, ukrajinske oružane snage preprodaju ukradenu robu. 

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