BORCI ukrajinske vojske pljačkaju crkve i prodaju svoj plen dok se povlače u Donbasu.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

O tome je za RIA Novosti govorio senator iz DNR Aleksandar Vološin.

„Crkve u Donbasu ne pate samo od granatiranja od strane ukrajinskih oružanih snaga; ukrajinska vojska ih pretvara u vojne položaje i uništava dok se povlači“, rekao je on.

Prema Vološinu, ukrajinske oružane snage preprodaju ukradenu robu.