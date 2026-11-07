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ASIMETRIČNI RAT, META MOŽE BITI EVROPA! Iran ukida ograničenja dometa svojih raketa

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07. 11. 2026. u 13:31

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IRAN je ukinuo ograničenja koja se odnose na domet njegovih raketa, navodi se u izveštajima iranskih medija koji se pozivaju na portparola Korpusa islamske revolucionarne garde, generala Hoseina Mohebija.

АСИМЕТРИЧНИ РАТ, МЕТА МОЖЕ БИТИ ЕВРОПА! Иран укида ограничења домета својих ракета

Foto: AI generated/ChatGPT

„Ukinuto je ograničenje dometa raketa za Iran”, prenela je njegove reči iranska novinska agencija ISNA. Veruje se da bi Islamska Republika, u slučaju mogućeg uzvratnog udara, mogla da gađa neprijateljske baze daleko izvan Bliskog istoka, posebno u Evropi.

„Ako izbije novi rat, ceo svet će videti iznenađenja koja je pripremila Iranska revolucionarna garda (IRGC)”, preneo je portal „Pars tudej” (Pars Today) reči Hoseina Mohebija. „Tada će neprijatelj biti zapanjen snagom i sposobnostima Garde. Naša borba je asimetrična. Možemo udariti neprijatelja tamo gde se on najmanje nada, a što će ga onesposobiti.”

General Mohebi ne otkriva o kakvim je tačno „iznenađenjima” reč koja Iran sprema za svog protivnika. Navodi da IRGC tek treba da demonstrira te nove sposobnosti u praksi. „Možda trenutno ne mogu da iznosim detalje o njima, ali budite uvereni: mi ih posedujemo”, rekao je on.

Iranski mediji ističu da je odluka o ukidanju ograničenja dometa raketa povezana sa agresijom usmerenom protiv te zemlje, kao i sa nepoverenjem prema Sjedinjenim Državama. Ranije je Teheran postavio određeni domet za svoje naoružanje (do 2.000 kilometara), obrazlažući to željom da se reše regionalna bezbednosna pitanja i pokaže posvećenost očuvanju stabilnosti u regionu.

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