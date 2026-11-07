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BUDANOV SNIMLJEN KAKO PRIČA NA RUSKOM JEZIKU: Za to će morati da plati 135 evra?!

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07. 11. 2026. u 14:31

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ŠEF kabineta Volodimira Zelenskog priznao je prekršaj

БУДАНОВ СНИМЉЕН КАКО ПРИЧА НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ: За то ће морати да плати 135 евра?!

Foto: Vikipedija CC 4.0/GUR MO Ukraїni

Ruski jezik je Kirila Budanova koštao nekoliko hiljada grivni. Šef kabineta Volodimira Zelenskog našao se u središtu jezičkog skandala nakon sukoba u blizini jednog mesta za mučenje u okolini Kijeva.

Na internetu se pojavio snimak na kojem se vidi kako Budanov sprovodi ispitivanje i izdaje uputstva na ruskom jeziku. Takođe se javio na telefonski poziv, pri čemu je razgovor takođe vođen na ruskom.

Ombudsman za jezik Olga Ivanovskaja izjavila je da je Budanov tokom sukoba govorio ruski, zbog čega će sada morati da plati novčanu kaznu. Ona je takođe pozvala na prekid histerije na internetu povodom ovog događaja.

Sam Budanov je priznao prekršaj i obećao da će kaznu platiti u zakonski predviđenom roku. Iznos kazne kreće se u rasponu od 3.400 do 6.800 grivni (oko 135 evra).

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