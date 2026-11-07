Svet

POLICIJA UPALA NA KAMPUS U BRISELU: Prekinuta višenedeljna blokada, evakuisani studenti

Ј.О.С.

07. 11. 2026. u 15:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BELGIJSKA policija je u subotu evakuisala studente koji su od 22. oktobra iz zgrade Univerzitetu u Briselu (ULB), čime je okončana blokada u kojoj su učestvovali studenti i učenici srednjih škola.

ПОЛИЦИЈА УПАЛА НА КАМПУС У БРИСЕЛУ: Прекинута вишенедељна блокада, евакуисани студенти

Foto: NICOLAS MAETERLINCK/Belga Press/Profimedia

Kako prenosi belgijski javni servis RTBF, studenti ULB-a, učenici srednjih škola i studenti umetničkih fakulteta organizovali su blokadu kampusa 22. oktobra u okviru studentskih protesta koji se odvijaju širom Evrope.

Uprava ULB-a navodi da je demonstrantima prethodno upućen ultimatum da napuste objekat do četvrtka, te da je većina njih postupila po naređenju, dok je samo manji deo odbio da se povuče.

- Pređene su granice. Vandalizam, upad u pojedinačne kancelarije i ometanje univerzitetskih aktivnosti je apsolutno neprihvatljivo. Još su ozbiljniji brojni natpisi mržnje i eksplicitni pozivi na nasilje koji prekrivaju zidove zgrade P1. Najoštrije osuđujemo ove natpise - izjavila je rektorka univerziteta Anemi Šaus.

Ona je istakla da su demonstranti odbili bilo kakvu vrstu dijaloga sa upravom Univerziteta.

- Nakon neuspešnih pokušaja da pregovorima dođemo do rešenja, pokrenuli smo sudski postupak. Policija je intervenisala u subotu ujutro uz odobrenje sudije i u okviru zakonskih ovlašćenja. Tokom cele ove krize prednost smo dali dijalogu, jer smo bili uvereni da mora da se uradi sve kako bi se izbegla upotreba sile -  rekla je Šaus.

Rektorka je dodala da "ova veoma mala manjina" ne predstavlja univerzitetsku zajednicu, niti mlade ljude koji su s pravom zabrinuti za svoju budućnost i žele da legitimno izraze svoje brige.

- Zahvaljujemo se članovima osoblja i studentima koji su pretrpeli posledice blokade na njihovom strpljenju, kao i svim timovima koji su bili angažovani tokom ovog perioda. Obezbeđivanje i obnova zgrade su već planirani kako bi se redovne aktivnosti nastavile u što kraćem roku - zaključila je rektorka.

Putem društvenih mreža i internet stranice organizacije "Crvena pomoć" (Secours Rouge), demonstranti su potvrdili prisilno izbacivanje iz zgrade, dodajući da je nekoliko aktivista privedeno tokom policijske akcije.

(RTBF)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet
Svet

0 0

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet

POČETKOM 1945. godine čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije sastali su se u Jalti na Krimu i postigli tajni dogovor kojim je Moskvi obećano posebno pravo u Kini u zamenu za njeno uključivanje u rat protiv Japana. No, Kina tada nije sedela za pregovaračkim stolom.

07. 11. 2026. u 12:52

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP NAREDIO NAPAD NA IRAN? Američki nosač aviona kreće ka Bliskom istoku - sprema li se nova eskalacija sukoba

TRAMP NAREDIO NAPAD NA IRAN? Američki nosač aviona kreće ka Bliskom istoku - sprema li se nova eskalacija sukoba