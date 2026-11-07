POLICIJA UPALA NA KAMPUS U BRISELU: Prekinuta višenedeljna blokada, evakuisani studenti
BELGIJSKA policija je u subotu evakuisala studente koji su od 22. oktobra iz zgrade Univerzitetu u Briselu (ULB), čime je okončana blokada u kojoj su učestvovali studenti i učenici srednjih škola.
Kako prenosi belgijski javni servis RTBF, studenti ULB-a, učenici srednjih škola i studenti umetničkih fakulteta organizovali su blokadu kampusa 22. oktobra u okviru studentskih protesta koji se odvijaju širom Evrope.
Uprava ULB-a navodi da je demonstrantima prethodno upućen ultimatum da napuste objekat do četvrtka, te da je većina njih postupila po naređenju, dok je samo manji deo odbio da se povuče.
- Pređene su granice. Vandalizam, upad u pojedinačne kancelarije i ometanje univerzitetskih aktivnosti je apsolutno neprihvatljivo. Još su ozbiljniji brojni natpisi mržnje i eksplicitni pozivi na nasilje koji prekrivaju zidove zgrade P1. Najoštrije osuđujemo ove natpise - izjavila je rektorka univerziteta Anemi Šaus.
Ona je istakla da su demonstranti odbili bilo kakvu vrstu dijaloga sa upravom Univerziteta.
- Nakon neuspešnih pokušaja da pregovorima dođemo do rešenja, pokrenuli smo sudski postupak. Policija je intervenisala u subotu ujutro uz odobrenje sudije i u okviru zakonskih ovlašćenja. Tokom cele ove krize prednost smo dali dijalogu, jer smo bili uvereni da mora da se uradi sve kako bi se izbegla upotreba sile - rekla je Šaus.
Rektorka je dodala da "ova veoma mala manjina" ne predstavlja univerzitetsku zajednicu, niti mlade ljude koji su s pravom zabrinuti za svoju budućnost i žele da legitimno izraze svoje brige.
- Zahvaljujemo se članovima osoblja i studentima koji su pretrpeli posledice blokade na njihovom strpljenju, kao i svim timovima koji su bili angažovani tokom ovog perioda. Obezbeđivanje i obnova zgrade su već planirani kako bi se redovne aktivnosti nastavile u što kraćem roku - zaključila je rektorka.
Putem društvenih mreža i internet stranice organizacije "Crvena pomoć" (Secours Rouge), demonstranti su potvrdili prisilno izbacivanje iz zgrade, dodajući da je nekoliko aktivista privedeno tokom policijske akcije.
(RTBF)
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