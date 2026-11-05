EU I BRITANIJA SPREMNE: Saveznicima dozvoljeno pucanje na ruske snage u mirovnoj misiji?

BRITANSKIM vojnicima i njihovim evropskim saveznicima biće dozvoljeno da uzvrate vatru ukoliko se nađu na udaru ruskih snaga tokom potencijalne mirovne misije u Ukrajini, nakon uspostavljanja primirja.

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Ovo su potvrdili zapadni zvaničnici uoči velike vojne vežbe koja simulira upravo takav scenario, prenose mediji.

Predviđeno je da ove snage za stabilizaciju, predvođene Britanijom i Francuskom, budu sastavljene gotovo isključivo od evropskih trupa.

One se neće oslanjati na američke sisteme ili tehnologiju, kao što je "Starlink" Ilona Maska.

- Naravno, zaštitićemo svoje snage od svake agresije - izjavio je zvaničnik upoznat sa planovima, naglašavajući pritom da će delovanje zapadnih trupa u Ukrajini biti "odbrambenog karaktera".

Detalji plana postaju jasniji dok se Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska pripremaju za vežbu "Koalicija", koja će se kasnije ovog meseca održati u Poljskoj, uz učešće još devet država.

Cilj ove vežbe je da se proveri koliko brzo bi evropske vojne snage mogle biti raspoređene u Ukrajini u slučaju da se rat okonča.

U ovoj proveri multinacionalnih snaga učestvovaće ukupno 2.800 pripadnika kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga.

Francuska angažuje 1.500 vojnika iz svoje 1. divizije, dok Velika Britanija šalje 300 pripadnika iz 7. lake mehanizovane brigade.

Iako je buduće raspoređivanje snaga kao podrška Kijevu i dalje hipotetičko, ono služi kao podsetnik da bi sukob mogao ponovo da se rasplamsa i uključi britanske snage.

Naime, u periodu između 2014. i 2022. godine, Rusija je često izvodila napade niskog intenziteta tokom perioda primirja.

Bezbednosne garancije za Ukrajinu General-potpukovnik Tom Bejtman, komandant snaga koje učestvuju u vežbi, izjavio je da su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i druge evropske zemlje posvećene "pružanju čvrstih i obavezujućih bezbednosnih garancija Ukrajini nakon prestanka neprijateljstava".

Foto: printskrin/156th Maksym Kryvonis Anti-Aircraft Missile Regiment

Dodao je da je cilj vežbe da se demonstrira "vojna spremnost, sposobnost za brzo raspoređivanje i efikasni operativni kapaciteti" država učesnica.

Ovo služi za testiranje planova koji se razvijaju već više od godinu dana.

Među ostalim zemljama učesnicama su: Poljska, Nemačka, Belgija, Estonija, Litvanija, Holandija, Španija, Švedska i Turska.

Delovanje izvan okvira NATO-a Britanski general je pojasnio da ove snage nisu deo NATO-a, što znači da bi delovale izvan zapadne vojne alijanse.

U slučaju raspoređivanja u Ukrajini, očekuje se da praktično neće biti američke podrške, zbog čega se izbegava upotreba američke tehnologije.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

- Mi ne zavisimo od američkih sistema - primetio je jedan zvaničnik na pitanje da li se snage oslanjaju na "Starlink", satelite za komunikaciju.

Iako su SAD u više navrata pokušavale da posreduju u pregovorima između Rusije i Ukrajine, predsednik Donald Tramp je izjavio da neće slati američke trupe u mirovnu misiju, čak i ako se postigne trajni prekid vatre.

Pregovori ove jeseni nisu doneli značajan napredak, ali su za kraj meseca, uz posredovanje SAD, planirani novi trilateralni razgovori.

Situacija na terenu u međuvremenu, obe strane nastavljaju da bombarduju energetsku infrastrukturu.

Aplikacije za upozoravanje u Ukrajini i Rusiji bile su meta hakerskih napada u nedelju i ponedeljak, pri čemu je ukrajinska aplikacija nakratko prikazivala lažna upozorenja o nuklearnim i hemijskim pretnjama, kao i o "uličnim borbama".

Pouzdanost američke podrške saveznicima dovedena je u pitanje nakon što su SAD prošlog meseca iznenada, na deset dana, ograničile upotrebu sistema "Staršild", vojne varijante "Starlinka", od strane Ukrajine.

Ovaj potez uticao je na ukrajinske misije bespilotnih letelica srednjeg dometa.

Foto: AI generated/ChatGPT

Pravila delovanja i buduće operacije General Bejtman je izjavio da bi ključni cilj multinacionalnih snaga bio pomoć u "obnovi i jačanju" ukrajinske vojske nakon rata, iako je plan da zapadne trupe budu raspoređene daleko od linija fronta.

Pravila angažovanja bi i dalje omogućavala vojnicima da se brane od napada ruskih dronova, ali ostaje nejasno kako bi Moskva reagovala na eventualne oružane incidente.

Sve vojske imaju pravo na samoodbranu, mada se ova doktrina često različito tumači.

Poređenja radi, na Bliskom istoku, Ujedinjeno Kraljevstvo se obavezalo da će pomoći nizu zemalja u odbrani od napada Irana i jemenskih Huta.

Foto: AI generated/ChatGPT

Avioni "tajfun" britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva su tokom proleća izveli desetine letova iz Katara radi zaštite država Zaliva, a prošlog meseca London je obećao pomoć Saudijskoj Arabiji u borbi protiv napada raketama i dronovima koje izvode Huti.

Takođe se očekuje da će borbeni avioni pružiti podršku patrolama tokom ponovnog otvaranja komercijalnih aerodroma u Ukrajini.

Postoje i planovi za uklanjanje mina u Crnom moru, pod vođstvom Turske, kako bi se omogućio nastavak izvoza žitarica i druge pomorske trgovine.

(Index.HR)

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