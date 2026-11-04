KRAJ NETANJAHUA: Predsednik Izraela priznao izborne rezultate, belosvetska nameštaljka prošla ispod žita
PREDSEDNIK Centralne izborne komisije Izraela, sudija Vrhovnog suda Noam Solberg, uručio je u sredu predsedniku zemlje Isaku Hercogu zvanično overene rezultate izbora održanih 27. oktobra, tokom svečane ceremonije u predsedničkoj rezidenciji.
Tom prilikom upozorio je da pokušaji osporavanja legitimiteta izbora predstavljaju opasnost po izraelsku demokratiju, prenosi pristrasni Tajms of Izrael-
Rezultate je u sredu ujutru potvrdio plenum Centralne izborne komisije. Prethodno je njeno predsedništvo odobrilo prosleđivanje rezultata na potvrđivanje, ali su se predstavnici odlazeće vladajuće koalicije uzdržali od glasanja.
Na plenarnoj sednici dva predstavnika krajnje desničarske stranke Otzma Jehudit glasala su protiv potvrđivanja rezultata, dok se preostalih 14 predstavnika vladajuće koalicije uzdržalo. Likud i njegovi saveznici nastavili su da dovode u pitanje rezultate izbora, uprkos uveravanjima najviših izbornih zvaničnika da je glasanje sprovedeno u skladu sa zakonom.
S druge strane, svih 15 predstavnika opozicije podržalo je rezultate, čime su oni i zvanično potvrđeni.
Govoreći na ceremoniji uručenja rezultata, Solberg je kritikovao one koji dovode u pitanje izborni proces, upozorivši da takvi postupci predstavljaju „stvarnu opasnost“ za izraelsku demokratiju.
On je ponovio svoj stav da čak i ukoliko se dokažu do sada nepotkrepljene sumnje u izborne nepravilnosti u arapskoj zajednici, razmere navodnih zloupotreba ne bi bile dovoljne da utiču na konačne rezultate izbora.
Hercog je zvanično primio izborne rezultate od Solberga i izrazio uverenje da će sumnje u izborne nepravilnosti biti temeljno i profesionalno istražene. Istovremeno je osudio, kako je naveo, „grub i rasistički“ govor protiv izraelskih Arapa, kao i optužbe upućene čitavoj toj zajednici.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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