AMERIKA U PANICI! Kineski J-20S dobio komponentu koju niko nema: Jedan čovek upravlja rojem robota iz vazduha!

NEDAVNI izveštaj kineskih državnih medija o kontinuiranoj modernizaciji lovca pete generacije J-20 ističe ulogu dvosede varijante J-20S u prilagođavanju dizajna za delovanje zajedno sa bespilotnim, poluautonomnim borbenim letelicama.

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Navodi se da J-20S predstavlja proširenje prvobitno zamišljene namene ovog aviona: dok se pilot na prednjem sedištu fokusira na upravljanje letelicom i vazdušnu borbu, drugi član posade može da upravlja bespilotnim letelicama, koordinira podatke sa više platformi i pomaže u planiranju napada na ciljeve na kopnu i moru. Ova konfiguracija omogućava avionu da funkcioniše kao vazdušni komandno-kontrolni centar, usmeravajući druge borbene resurse, a istovremeno zadržavajući sposobnost izvođenja sopstvenih borbenih zadataka, zahvaljujući podeli poslova između dva člana posade.



🚨🇨🇳 PENTAGON IN PANIC: CHINA PUTS DRONE COMMANDER INSIDE WORLD’S FIRST TWO-SEAT STEALTH FIGHTER China’s two-seat J-20S stealth fighter divides the workload between a pilot focused on flying and air combat and a second crew member coordinating drones and the wider mission, according to CCTV. 🔸 Someone to run the formation: The rear-seat operator can assign targets, manage information from other aircraft and coordinate unmanned wingmen while the pilot handles immediate threats. 🔸 More than drone control: Weapons, communications and mission planning also fall within the second crew member’s role, helping the fighter direct other aircraft while conducting its own attacks. 🔸 Air, land and sea missions: Manufacturer AVIC lists air combat, precision strikes against ground and maritime targets, electronic jamming and tactical command among the J-20S’s functions. 🔸 Unmanned aircraft take the forward positions: Drone wingmen could scout for air defenses, relay targeting information or strike ahead of crewed fighters, reducing pilots’ exposure to heavily defended areas. 🔸 Hardware already shown together: Chinese air force footage released in November 2025 showed the GJ-11 stealth attack drone flying alongside a J-20 and a J-16D electronic warfare aircraft. 🔸 Formation size remains undisclosed: That footage does not establish how many drones a J-20S can direct simultaneously or how independently they operate. China is building toward formations that put more sensors and weapons ahead of each crewed fighter. For an opponent, that means more aircraft to track and more potential attack directions, while the crew directing the operation could stay farther from the strongest air defenses. Will US designers follow China’s two-seat approach? — NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) November 3, 2026

El #Chengdu J-20 "Mighty Dragon" (Dragón Poderoso) es el caza polivalente furtivo de quinta generación más avanzado de China, desarrollado por Chengdu Aircraft Industry Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF). 🇨🇳✈️ #J20 #PLAAF https://t.co/2CgC7adGeU — TRUFAULT 'Historia Militar' (@TRUFAULT) October 28, 2026

J-20S je od posebnog značaja za razvoj koncepta „saradnje ljudskih i bespilotnih posada” (manned-unmanned teaming), u kojem letelice sa ljudskom posadom koordiniraju grupe bespilotnih platformi kako bi proširile domet nadzora, rasporedile naoružanje i otežale odbrambeni odgovor protivnika. Prisustvo posebnog operatera olakšava upravljanje većim brojem bespilotnih letelica i obradu podataka koji pristižu iz šire borbene mreže. J-20S je jedinstven kao jedini lovac pete generacije sa dvosedom konfiguracijom; američki dvosed F-22B je otkazan radi uštede troškova, F-35 je premali za takvu konfiguraciju (uprkos zahtevima stranih korisnika), dok je razvoj dvosede verzije ruskog aviona Su-57 odložen za gotovo deceniju.Transformisanjem najsposobnijeg kineskog „stelt” lovca iz samostalnog borbenog aviona u vazdušnu komandnu platformu sposobnu za koordinaciju više bespilotnih sistema, ovaj koncept odražava širi zaokret ka integraciji ljudskih posada i bespilotnih platformi. Sposobnost upravljanja „stelt” bespilotnim letelicama – koje mogu da uđu u neprijateljski vazdušni prostor, prikupe podatke o radarskim emisijama i položajima protivvazdušne odbrane, te proslede informacije o ciljevima nazad ka lovcu sa ljudskom posadom – predstavlja prekretnicu za borbene mogućnosti lovačkih jedinica pete i šeste generacije. U zavisnosti od svog dizajna i stepena autonomije, ove bespilotne „pratilje” mogle bi takođe da izvode operacije elektronskog ratovanja, lansiraju naoružanje ili služe kao mamci, čime bi otežale odbrambeni odgovor protivnika. To bi omogućilo avionima J-20S da ostanu na većoj udaljenosti od snažno branjenih područja, dok bi istovremeno upravljali operacijama putem mreže isturenih bespilotnih platformi. Kineska borbena „stelt” bespilotna letelica GJ-11, poznata i kao „Oštar mač” (Sharp Sword), već je integrisana u sastav jedinica opremljenih avionima J-20.

(militarywatchmagazine.com)

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