Svet

MELANIJA TRAMP OBRATIĆE SE JAVNOSTI IZ BELE KUĆE: Prva dama okupiće predstavnike Rusije i Ukrajine u Vašingtonu

В. Н.

03. 11. 2026. u 14:11

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PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp okupiće u četvrtak, 5. novembra, predstavnike Rusije i Ukrajine u Beloj kući, povodom postizanja prekida vatre u gradu Oleški i okolnom delu Hersonske oblasti, saopštila je danas Bela kuća.

МЕЛАНИЈА ТРАМП ОБРАТИЋЕ СЕ ЈАВНОСТИ ИЗ БЕЛЕ КУЋЕ: Прва дама окупиће представнике Русије и Украјине у Вашингтону

Foto: Profimedia/ Zuma / SplashNews.com, Splash

Kako je navedeno u saopštenju, Melanija Tramp je samostalno pokrenula inicijativu za uspostavljanje kontakta između dve zemlje koje su u ratnom sukobu i uspela da obezbedi prekid vatre u Oleškiju i okolnom području.

U saopštenju se ovaj angažman opisuje kao izuzetna diplomatska inicijativa i presedan u istoriji delovanja supruga američkih predsednika.

Melanija Tramp obratiće se javnosti povodom postignutog prekida vatre u četvrtak u 11 časova po istočnoameričkom vremenu u Beloj kući.

Grad Oleški, u Hersonskoj oblasti, nalazi se pod ruskom kontrolom od 2022. godine.

U poslednjih nekoliko meseci u gradu se, prema navodima medija, razvila teška humanitarna kriza.

Rusija i Ukrajina postigle su, uz posredovanje Melanije Tramp, dogovor o prekidu vatre i evakuaciji civila. 

Tokom humanitarne operacije, deo stanovnika evakuisan je u Ukrajinu, a deo u Rusiju, u skladu sa njihovim željama.

Iz grada je ukupno evakuisano oko 800 ljudi, dok je oko 750 odlučilo da ostane u Oleškom.

(Tanjug)

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