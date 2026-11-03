MELANIJA TRAMP OBRATIĆE SE JAVNOSTI IZ BELE KUĆE: Prva dama okupiće predstavnike Rusije i Ukrajine u Vašingtonu
PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp okupiće u četvrtak, 5. novembra, predstavnike Rusije i Ukrajine u Beloj kući, povodom postizanja prekida vatre u gradu Oleški i okolnom delu Hersonske oblasti, saopštila je danas Bela kuća.
Kako je navedeno u saopštenju, Melanija Tramp je samostalno pokrenula inicijativu za uspostavljanje kontakta između dve zemlje koje su u ratnom sukobu i uspela da obezbedi prekid vatre u Oleškiju i okolnom području.
U saopštenju se ovaj angažman opisuje kao izuzetna diplomatska inicijativa i presedan u istoriji delovanja supruga američkih predsednika.
Melanija Tramp obratiće se javnosti povodom postignutog prekida vatre u četvrtak u 11 časova po istočnoameričkom vremenu u Beloj kući.
Grad Oleški, u Hersonskoj oblasti, nalazi se pod ruskom kontrolom od 2022. godine.
U poslednjih nekoliko meseci u gradu se, prema navodima medija, razvila teška humanitarna kriza.
Rusija i Ukrajina postigle su, uz posredovanje Melanije Tramp, dogovor o prekidu vatre i evakuaciji civila.
Tokom humanitarne operacije, deo stanovnika evakuisan je u Ukrajinu, a deo u Rusiju, u skladu sa njihovim željama.
Iz grada je ukupno evakuisano oko 800 ljudi, dok je oko 750 odlučilo da ostane u Oleškom.
(Tanjug)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
OGLASILA SE PRVA DAMA SAD: Melanija Tramp o završenoj humanitarnoj misiji u Oleškom
02. 11. 2026. u 11:01
PESKOV: Visok nivo koordinacije Rusije i Ukrajine u sprovođenju humanitarne operacije
30. 10. 2026. u 11:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)