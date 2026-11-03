VIŠE AVIONA U EVROPI NA METI DOJAVA O BOMBAMA: Policija pregledala letelice, jedan aerodrom privremeno zatvoren

NAJMANjE četiri putnička leta u Evropi našla su se 3. novembra na meti odvojenih dojava o bombama, zbog čega su bezbednosne službe pregledale avione, a jedan aerodrom privremeno obustavio rad.

Foto: Dushlik/Alamy/Profimedia

Najozbiljniji incident dogodio se u Poljskoj, gde je avion poljske kompanije LOT, koji je leteo iz Londona za Varšavu, preusmeren na aerodrom Modlin. U avionu se nalazilo 181 putnik. Aerodrom je privremeno zatvoren, dok su policija i pirotehničke ekipe proveravale dojavu.

Istog dana, i avion kompanije SAS na letu iz Kopenhagena za Varšavu bio je predmet dojave o bombi. Avion je bezbedno sleteo na varšavski aerodrom Šopen, nakon čega su nadležne službe izvršile pregled. Poljske vlasti saopštile su da pretnja u tom slučaju nije potvrđena.

Dojave su zabeležene i na letu iz Mančestera za špansku Mursiju, kao i na avionu koji je iz Izraela sleteo u Sofiju, u Bugarskoj. I te letelice pregledane su iz bezbednosnih razloga.

Incidenti su usledili dan nakon što je avion kompanije Wizz Air, na letu iz Londona za Sofiju, zbog dojave o bombi preusmeren u Budimpeštu, gde ga je ispratio mađarski borbeni avion Gripen. Nakon bezbednosnih provera, u letelici nisu pronađene eksplozivne naprave.

Za sada nema potvrde da su dojave povezane niti je poznato ko stoji iza njih. Nije potvrđeno ni da je na bilo kom od ovih aviona pronađena bomba.

(LBC)

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