Svet

OGLASIO SE PUTIN: Važna poruka predsednika Rusije

В.Н.

03. 11. 2026. u 14:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OSNOVNE vrednosti, među kojima su briga o porodici i otadžbini, zajedničke su svim narodima Rusije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sednici Saveta za međunacionalne odnose.

ОГЛАСИО СЕ ПУТИН: Важна порука председника Русије

Foto: Tanjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

On je naglasio da godina jedinstva naroda Rusije ne bi trebalo da se završi 31. decembra i istakao da su mladi tokom tog perioda naučili da rade zajedno.

Takođe je skrenuo pažnju na sve veće interesovanje za jezike, tradiciju i zanate naroda Rusije.

- Pre svega, želim da vam čestitam praznik, svim članovima Saveta za međunacionalne odnose, i da vam zahvalim na velikom zakonodavnom, naučnom i prosvetnom radu, kao i na aktivnom i sadržajnom učešću u organizaciji i održavanju Godine jedinstva naroda Rusije - poručio je Putin.

Napomenuo je da je ova godina bila ispunjena značajnim sistemskim radom.

- Širom zemlje održane su hiljade manifestacija koje su ojačale veze među narodima, etničkim grupama i etnosima, između svih oblasti, pokrajina i republika Rusije, verskih i nacionalnih udruženja. Važno je da se glas svakog naroda, svake jedinstvene kulture čuje kao deo jedne celine - podvukao je ruski lider.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?
Svet

0 0

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?

NEKADA su najveća svetska bogatstva nastajala zahvaljujući nafti, čeliku i železnici, zatim su primat preuzeli trgovina i nekretnine, a danas vrhom liste najbogatijih ljudi dominiraju vlasnici tehnoloških kompanija. Zanimljiva video-animacija prikazuje kako su se tokom više od jednog veka menjala imena ljudi koji su raspolagali najvećim bogatstvom na planeti.

03. 11. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!