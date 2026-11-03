OGLASIO SE PUTIN: Važna poruka predsednika Rusije
OSNOVNE vrednosti, među kojima su briga o porodici i otadžbini, zajedničke su svim narodima Rusije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sednici Saveta za međunacionalne odnose.
On je naglasio da godina jedinstva naroda Rusije ne bi trebalo da se završi 31. decembra i istakao da su mladi tokom tog perioda naučili da rade zajedno.
Takođe je skrenuo pažnju na sve veće interesovanje za jezike, tradiciju i zanate naroda Rusije.
- Pre svega, želim da vam čestitam praznik, svim članovima Saveta za međunacionalne odnose, i da vam zahvalim na velikom zakonodavnom, naučnom i prosvetnom radu, kao i na aktivnom i sadržajnom učešću u organizaciji i održavanju Godine jedinstva naroda Rusije - poručio je Putin.
Napomenuo je da je ova godina bila ispunjena značajnim sistemskim radom.
- Širom zemlje održane su hiljade manifestacija koje su ojačale veze među narodima, etničkim grupama i etnosima, između svih oblasti, pokrajina i republika Rusije, verskih i nacionalnih udruženja. Važno je da se glas svakog naroda, svake jedinstvene kulture čuje kao deo jedne celine - podvukao je ruski lider.
(RT Balkan)
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