OGLASIO SE PUTIN: Važna poruka predsednika Rusije

OSNOVNE vrednosti, među kojima su briga o porodici i otadžbini, zajedničke su svim narodima Rusije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sednici Saveta za međunacionalne odnose.

Foto: Tanjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

On je naglasio da godina jedinstva naroda Rusije ne bi trebalo da se završi 31. decembra i istakao da su mladi tokom tog perioda naučili da rade zajedno.

Takođe je skrenuo pažnju na sve veće interesovanje za jezike, tradiciju i zanate naroda Rusije.

- Pre svega, želim da vam čestitam praznik, svim članovima Saveta za međunacionalne odnose, i da vam zahvalim na velikom zakonodavnom, naučnom i prosvetnom radu, kao i na aktivnom i sadržajnom učešću u organizaciji i održavanju Godine jedinstva naroda Rusije - poručio je Putin.

Napomenuo je da je ova godina bila ispunjena značajnim sistemskim radom.

- Širom zemlje održane su hiljade manifestacija koje su ojačale veze među narodima, etničkim grupama i etnosima, između svih oblasti, pokrajina i republika Rusije, verskih i nacionalnih udruženja. Važno je da se glas svakog naroda, svake jedinstvene kulture čuje kao deo jedne celine - podvukao je ruski lider.

(RT Balkan)

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