"BRIŠI, BRIŠI SUZE S LICA", STIŽE NASLEDNICA: Koga će Merc predložiti umesto Štajnmajera

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc odlučio je da za naslednicu predsednika Nemačke Franka-Valtera Štajnmajera predloži ženu, kandidatkinju političkog centra, sa ciljem da dobije široku podršku već u prvom krugu glasanja, izjavili su učesnici sastanka predsednika lokalnih odbora Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koji je danas održan u Berlinu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

-Predložiću stranci zajedničku kandidatkinju, kandidatkinju političkog centra. Čvrsto sam odlučio da to mora da bude žena, rekao je Merc, prenosi "Špigl".

Kako je navedeno, Merc namerava da predlog iznese već naredne nedelje, a cilj mu je da kandidatkinja dobije široku većinu u Saveznoj skupštini već u prvom krugu glasanja.

Merc se do sada nije jasno izjašnjavao o nasledniku Štajnmajera, čiji se mandat bliži kraju, navodi list.

U redovima Hrišćansko-socijalne unije (CSU) i Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) podršku ima političarka CSU i predsednica parlamenta Bavarske Ilze Ajgner.

Za nju se posebno zalagao premijer Bavarske i lider CSU Markus Zeder, a podržali su je i pojedini istaknuti socijaldemokrati, među kojima i šef poslaničke grupe SPD Matijas Mirš.

Prema navodima izvora iz CDU, Merc je već razgovarao sa istaknutim članovima svoje stranke, uključujući pokrajinske premijere, a posle sastanka stranačkog rukovodstva narednog ponedeljka planira da konsultacije proširi i na koalicionu SPD, kao i na Zelene.

Očekuje se da će se o kandidaturi razgovarati i sa predstavnicima pokrajinskih vlasti, dok bi konačan dogovor o kandidatu trebalo da bude postignut u narednom periodu, navodi "Špigl".

(rt.rs)

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