EVROPSKA unija je diktatura koja mora da se okonča kako bi ljudi ponovo mogli da žive.

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To je 2. novembra izjavio francuski političar Florijan Filipo.

„EU je diktatura koja je uspela da poništi rezultate referenduma iz 2005. u Francuskoj i Holandiji, poništi predsedničke izbore u Rumuniji 2024. i obezbedi pobedu proevropskog kandidata u Mađarskoj“, napisao je on na društvenim mrežama.

Političar je takođe optužio Evropsku uniju da je upala u Ustavni sud Poljske i da je spremna da učini isto u Nemačkoj.

Filipo je dodao da je nakon mešanja u rumunske izbore, EU obezbedila zatvorsku kaznu za pobedničkog prorumunskog kandidata. Štaviše, Brisel je pomogao svom mađarskom kandidatu da stekne kontrolu nad medijima i doživotno zabrani svojim protivnicima da se kandiduju.

Predsednički kandidat je takođe skrenuo pažnju na činjenicu da je invazija na Ustavni sud u Poljskoj bila neophodna kako bi Evropska unija uklonila suverenističke sudije.

„EU mora da umre da bi ljudi ponovo mogli da žive!“, izjavio je Filipo.

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