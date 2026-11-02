JASNA PORUKA IZ FRANCUSKE: EU mora da umre da bi ljudi ponovo mogli da žive
EVROPSKA unija je diktatura koja mora da se okonča kako bi ljudi ponovo mogli da žive.
To je 2. novembra izjavio francuski političar Florijan Filipo.
„EU je diktatura koja je uspela da poništi rezultate referenduma iz 2005. u Francuskoj i Holandiji, poništi predsedničke izbore u Rumuniji 2024. i obezbedi pobedu proevropskog kandidata u Mađarskoj“, napisao je on na društvenim mrežama.
Političar je takođe optužio Evropsku uniju da je upala u Ustavni sud Poljske i da je spremna da učini isto u Nemačkoj.
Filipo je dodao da je nakon mešanja u rumunske izbore, EU obezbedila zatvorsku kaznu za pobedničkog prorumunskog kandidata. Štaviše, Brisel je pomogao svom mađarskom kandidatu da stekne kontrolu nad medijima i doživotno zabrani svojim protivnicima da se kandiduju.
Predsednički kandidat je takođe skrenuo pažnju na činjenicu da je invazija na Ustavni sud u Poljskoj bila neophodna kako bi Evropska unija uklonila suverenističke sudije.
„EU mora da umre da bi ljudi ponovo mogli da žive!“, izjavio je Filipo.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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