POLjSKU treba zaštititi od vlade premijera Donalda Tuska, a ne od Rusije, izjavio je senator Aleksej Puškov.

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Komentarišući na svom Telegram kanalu planove Varšave da ojača odbranu na granici sa Kalinjingradskom oblašću, Puškov je primetio da Tuskova vlada služi interesima Evropske unije i izdaje nacionalno sećanje Poljaka.

„Poljsku treba braniti ne od Rusije, već od Tuskove vlade“, napisao je senator.

(alo.rs)

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