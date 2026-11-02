Svet

PUŠKOV JASAN: Poljsku zaštititi od Tuska, ne od Rusije

Novosti online

02. 11. 2026. u 22:19

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POLjSKU treba zaštititi od vlade premijera Donalda Tuska, a ne od Rusije, izjavio je senator Aleksej Puškov.

ПУШКОВ ЈАСАН: Пољску заштитити од Туска, не од Русије

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Komentarišući na svom Telegram kanalu planove Varšave da ojača odbranu na granici sa Kalinjingradskom oblašću, Puškov je primetio da Tuskova vlada služi interesima Evropske unije i izdaje nacionalno sećanje Poljaka.

„Poljsku treba braniti ne od Rusije, već od Tuskove vlade“, napisao je senator.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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