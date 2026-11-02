PUŠKOV JASAN: Poljsku zaštititi od Tuska, ne od Rusije
POLjSKU treba zaštititi od vlade premijera Donalda Tuska, a ne od Rusije, izjavio je senator Aleksej Puškov.
Komentarišući na svom Telegram kanalu planove Varšave da ojača odbranu na granici sa Kalinjingradskom oblašću, Puškov je primetio da Tuskova vlada služi interesima Evropske unije i izdaje nacionalno sećanje Poljaka.
„Poljsku treba braniti ne od Rusije, već od Tuskove vlade“, napisao je senator.
(alo.rs)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
VARŠAVA UVEK IMA DEŽURNE KRIVCE: Čim zaškripi u Poljskoj krivi su Kremlj i „ruski trag“
02. 11. 2026. u 18:22
MOSKVA I PEKING SPREMAJU ZAJEDNIČKI OTPOR: NATO neće moći da prenese krizu u Aziju
02. 11. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)