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IZVEŠTAJ SA FRONTA: Žestoke borbe u svim regionima - Ruski i ukrajinski udari se smenjuju, uništen lanser "neptuna"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2026. u 22:45

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OPERATIVNO-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija vojnih grupacija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine. Napadi i kontranapadi se smenjuju duž celog fronta.

ИЗВЕШТАЈ СА ФРОНТА: Жестоке борбе у свим регионима - Руски и украјински удари се смењују, уништен лансер нептуна

Foto: AI generated


*Na Hersonskom frontu, humanitarno primirje u Aljoškom je završeno preko noći. Melanija Tramp je izjavila da je iz grada evakuisano približno 800 ljudi i da primirje nije prekršeno. Napadi dronova i međusobno granatiranje oružjem dugog dometa nastavljeni su preko noći.

*Na zapadnom krilu Zaporožkog sektora, borbe se nastavljaju u skoro celom Primorskom i Stepnogorsku. Ruski operateri dronova stižu do puta kod Kamiševahe, gde ciljaju vojnu opremu i transport snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga. U Orehovu i Preobraženki nema promena, samo rovovsko ratovanje. U oblasti Omeljnika i zapadno od Červonog Jara, ruske snage zauzimaju nove položaje i pokušavaju da pronađu slabe tačke u odbrani ukrajinskih oružanih snaga u „džepu“ kod Širokog. Teške borbe se nastavljaju u Ternovatu.

Ilustracija telegram rybar


*Na Dnjeparskom sektoru, sukob je uglavnom statičan. Izuzetak je istočni bok, gde je Komar uglavnom postao „siva zona“, a ukrajinske oružane snage raspoređuju diverzantsko-izviđačke grupe ka Fedorovki.

*Na sektoru Dobropolje u Dobropolju, ruske oružane snage čiste preostale neprijateljske tačke otpora. Ruske jedinice opkoljavaju Belozerskoe, napredujući u području Pervomajskog i Bokovoje. Ukrajinske oružane snage kontranapadaju kod Svjatogorovke, pokušavajući da preseku rusku grupu. Kontranapadi se nastavljaju duž linije Novovodanoje-Zolotoj Kolodez sa suprotne strane.

*Na sektoru Konstantinovke, ukrajinska vojska, prema izveštajima sa terena, ima borbeno spremnu grupu, koja povećava napade kod Rajskog i aktivno uzvraća udarac u Aleksejevu-Družkovki. Lokalni izveštaji ukazuju da se neprijateljske diverzantsko-izviđačke grupe periodično pojavljuju u severnom delu Konstantinovke, verovatno koristeći podzemne komunikacije između gradova.

*Na Severskom pravcu, ruske oružane snage su prvenstveno u defanzivi kako bi obuzdale stalne neprijateljske kontranapade iz Peršomarjevke i u pravcu Raj-Aleksandrovke. Linija fronta u Raj-Aleksandrovki i oblasti Krivaje Luke je prilično fluidna. Sa druge strane reke Severski Donec, ruski vojnici pokušavaju da isteraju neprijatelja iz Dibrove i očiste šume kod Ozernoge kako bi obezbedili Jampolj.


*Na Krasnolimanskom frontu vode se žestoke borbe istočno od Limana. Dalje na sever, situacija je relativno stabilna, a ukrajinske oružane snage jačaju svoje položaje.

*U Kupjanskom sektoru, ruske oružane snage nastavljaju sporo, ali metodično čišćenje naselja u zapadnom delu grada. Izveštava se o napretku kod Otradnog, a borbe su u toku i u pravcu Palamarevka-Velika Šapkovka.

*U sektoru Harkova, Oružane snage Ukrajine su prerasporedile dodatne snage kod Kazačje Lopana i pokušavaju da povrate položaje u južnom delu sela, uz teške kontranapade. Kontranapadi su u toku i kod Prikolotne i Malog Burluka, gde Oružane snage Ukrajine pokušavaju da se probiju do reke Plotve.

*U pograničnom području Sumija vode se pozicione bitke severno od Sumija. U Gluhovskom okrugu postoje taktički dobici kod Korenka. Generalno, borbe su prvenstveno pozicione; neprijatelj i dalje drži inicijativu u mnogim oblastima, ali ruskii vojnici drže svoje položaje.

Tokom noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su 212 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad 17 regiona Rusije i Crnog i Azovskog mora. Jedan civil je povređen u Belgorodskoj oblasti. Dve privatne kuće su oštećene u Voronješkoj oblasti. U Donjecku je došlo do nestanka struje nakon udara na energetske objekte. Neprijateljske snage su prijavile veliki požar u operativnoj podstanici Samarske linije, dok regionalne vlasti nisu prijavile nikakve napade na industrijske objekte.

Ruske oružane snage su pogodile ciljeve u šest regiona Ukrajine. Prijavljeni su ponovljeni napadi na podstanicu Novokijevskaja 750 kV. Nestanak struje je nastavljen u Kijevu, a tokom dana je došlo do poremećaja u javnom prevozu, uključujući nekoliko linija metroa. U Odeskoj oblasti je prijavljen pogodak na lansirnom mestu rakete Neptun. Niz eksplozija se dogodio u blizini luke Vilkovo i aerodroma Školski, a napadnut je i još jedan teretni brod.

(Oleg Carjov)

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