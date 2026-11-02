OPERATIVNO-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija vojnih grupacija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine. Napadi i kontranapadi se smenjuju duž celog fronta.

Foto: AI generated





Ilustracija telegram rybar

, humanitarno primirje u Aljoškom je završeno preko noći. Melanija Tramp je izjavila da je iz grada evakuisano približno 800 ljudi i da primirje nije prekršeno. Napadi dronova i međusobno granatiranje oružjem dugog dometa nastavljeni su preko noći., borbe se nastavljaju u skoro celom Primorskom i Stepnogorsku. Ruski operateri dronova stižu do puta kod Kamiševahe, gde ciljaju vojnu opremu i transport snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga. U Orehovu i Preobraženki nema promena, samo rovovsko ratovanje. U oblasti Omeljnika i zapadno od Červonog Jara, ruske snage zauzimaju nove položaje i pokušavaju da pronađu slabe tačke u odbrani ukrajinskih oružanih snaga u „džepu“ kod Širokog. Teške borbe se nastavljaju u Ternovatu.





, sukob je uglavnom statičan. Izuzetak je istočni bok, gde je Komar uglavnom postao „siva zona“, a ukrajinske oružane snage raspoređuju diverzantsko-izviđačke grupe ka Fedorovki.u Dobropolju, ruske oružane snage čiste preostale neprijateljske tačke otpora. Ruske jedinice opkoljavaju Belozerskoe, napredujući u području Pervomajskog i Bokovoje. Ukrajinske oružane snage kontranapadaju kod Svjatogorovke, pokušavajući da preseku rusku grupu. Kontranapadi se nastavljaju duž linije Novovodanoje-Zolotoj Kolodez sa suprotne strane., ukrajinska vojska, prema izveštajima sa terena, ima borbeno spremnu grupu, koja povećava napade kod Rajskog i aktivno uzvraća udarac u Aleksejevu-Družkovki. Lokalni izveštaji ukazuju da se neprijateljske diverzantsko-izviđačke grupe periodično pojavljuju u severnom delu Konstantinovke, verovatno koristeći podzemne komunikacije između gradova., ruske oružane snage su prvenstveno u defanzivi kako bi obuzdale stalne neprijateljske kontranapade iz Peršomarjevke i u pravcu Raj-Aleksandrovke. Linija fronta u Raj-Aleksandrovki i oblasti Krivaje Luke je prilično fluidna. Sa druge strane reke Severski Donec, ruski vojnici pokušavaju da isteraju neprijatelja iz Dibrove i očiste šume kod Ozernoge kako bi obezbedili Jampolj.



*Na Krasnolimanskom frontu vode se žestoke borbe istočno od Limana. Dalje na sever, situacija je relativno stabilna, a ukrajinske oružane snage jačaju svoje položaje.



*U Kupjanskom sektoru, ruske oružane snage nastavljaju sporo, ali metodično čišćenje naselja u zapadnom delu grada. Izveštava se o napretku kod Otradnog, a borbe su u toku i u pravcu Palamarevka-Velika Šapkovka.



*U sektoru Harkova, Oružane snage Ukrajine su prerasporedile dodatne snage kod Kazačje Lopana i pokušavaju da povrate položaje u južnom delu sela, uz teške kontranapade. Kontranapadi su u toku i kod Prikolotne i Malog Burluka, gde Oružane snage Ukrajine pokušavaju da se probiju do reke Plotve.



*U pograničnom području Sumija vode se pozicione bitke severno od Sumija. U Gluhovskom okrugu postoje taktički dobici kod Korenka. Generalno, borbe su prvenstveno pozicione; neprijatelj i dalje drži inicijativu u mnogim oblastima, ali ruskii vojnici drže svoje položaje.



Tokom noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su 212 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad 17 regiona Rusije i Crnog i Azovskog mora. Jedan civil je povređen u Belgorodskoj oblasti. Dve privatne kuće su oštećene u Voronješkoj oblasti. U Donjecku je došlo do nestanka struje nakon udara na energetske objekte. Neprijateljske snage su prijavile veliki požar u operativnoj podstanici Samarske linije, dok regionalne vlasti nisu prijavile nikakve napade na industrijske objekte.



Ruske oružane snage su pogodile ciljeve u šest regiona Ukrajine. Prijavljeni su ponovljeni napadi na podstanicu Novokijevskaja 750 kV. Nestanak struje je nastavljen u Kijevu, a tokom dana je došlo do poremećaja u javnom prevozu, uključujući nekoliko linija metroa. U Odeskoj oblasti je prijavljen pogodak na lansirnom mestu rakete Neptun. Niz eksplozija se dogodio u blizini luke Vilkovo i aerodroma Školski, a napadnut je i još jedan teretni brod.

(Oleg Carjov)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.