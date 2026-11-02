OSTAJE POMOĆ KIJEVU: Premijerka Italije o političkom kursu

PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni ne menja podršku Ukrajini.

foto: Marco Ottico / Zuma Press / Profimedia

-Sasvim sam svesna da naša podrška Ukrajini može imati političku cenu, da može postojati i deo našeg biračkog tela koje se ne slaže sa tim, ali ne menjam svoj stav.

Istovremeno, Melonijeva sada otvoreno govori da se partija Roberta Vanačija „Nacionalna budućnost“ neće pridružiti njenoj koaliciji. „Želim da vladam bez ucene“, objavila je premijerka.

Sklopljen je sporazum sa Narodnom alternativom, objašnjava Đovani Donceli, direktor partije Italijanska braća. Ova strategija ima za cilj da nadoknadi opadajuću podršku Ligi, koju je satanizovala Nacionalna budućnost, i kad su brojni članovi napustili Ligu i prešli kod generala Vanačija.

-Želim da se vratim u vladu i želim to da učinim sa desničarskim centrom koji poznajemo, obogaćenim novim građanskim pokretima koji se pojavljuju, zaključuje Melonijeva.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.