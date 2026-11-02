Svet

"NEPTUN" NA METI RUSIJE: Jak udar na Odesu

В.Н.

02. 11. 2026. u 10:43

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RUSKE snage su tokom noći izvele udare na mesto gde su bili smeštene i čuvane lansirne rampe protivbrodskog raketnog sistema "neptun" u Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

НЕПТУН НА МЕТИ РУСИЈЕ: Јак удар на Одесу

MOD Rusije

- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su napade bespilotnim letelicama na objekte lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i na pomorske brodove angažovane za prevoz vojnog tereta - navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, usled udara pogođeno je sklonište i skladište lansirnih rampi protivbrodskog raketnog sistema "neptun" u blizini naselja Tuzli u Odeskoj oblasti.

U ruskom odbramenom resoru su dodali da su pripadnici ruskih snaga napali i brod sa teretom namenjenim ukrajinskoj vojsci, koji se nalazio 58 kilometara južno od Odese.

Kao odgovor na poteze protivnika, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Ruske snage primenjuju udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje dugog dometa, koje može da uništi bilo koji cilj na teritoriji Ukrajine.

(RT Balkan)

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