NATO STRAHUJE OD TRAMPOVE REAKCIJE POSLE IZBORA: Američki vojnici na izlaznim vratima Evrope?

PREDSTAVNICI zemalja članica NATO-a strahuju da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da poveća pritisak na alijansu ako republikanci izgube na srednjoročnim izborima, javlja Politiko, pozivajući se na diplomate NATO-a.

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- Evropski saveznici strahuju da bi poraz republikanaca mogao da podstakne predsednika Donalda Trampa da naglo intenzivira svoje napade na alijansu - navodi se u publikaciji.

Izvori iz NATO-a kažu da su zabrinuti da bi, ako Kongres ograniči akcije američkog lidera u unutrašnjoj politici, on mogao pokušati da učvrsti svoj uticaj u inostranstvu.

Više izvora je, posebno, ukazivalo na mogućnost povlačenja još nekoliko hiljada američkih vojnika iz Evrope.

Kongresni izbori održaće se 3. novembra, kada će Amerikanci odrediti novi sastav Predstavničkog doma i sudbinu 35 mesta u Senatu.

Od 1946. godine, samo dva puta je vladajuća stranka osvojila dodatna mesta u Kongresu na srednjoročnim izborima: 1998. i 2002. godine.

Rekordni poraz demokrata dogodio se 2010. godine, kada je stranka izgubila 63 mesta u Predstavničkom domu i šest u Senatu.

(Ria Novosti)

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