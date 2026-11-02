Svet

PORUKA SI ĐINPINGA PODIGLA PRAŠINU: Bliski istok ne sme biti polje za sukob velikih sila

Jelena Ždralić

02. 11. 2026. u 10:31

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U DANAŠNjEM razgovoru sa omanskim sultanom, Hajtamom bin Tarikom el Saidom, kineski predsednik, Si Đinping, izjavio je da Bliski istok i Zaliv ne smeju postati arena za rivalstvo velikih sila.

ПОРУКА СИ ЂИНПИНГА ПОДИГЛА ПРАШИНУ: Блиски исток не сме бити поље за сукоб великих сила

Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

On je potvrdio da je Kina spremna da sarađuje sa arapskim državama na postizanju trajnog mira, prenose mediji.

Kina, koja je tradicionalno zauzimala uzdržaniju diplomatsku ulogu na Bliskom istoku, intenzivirala je svoje napore nakon izbijanja sukoba između SAD i Izraela s jedne, i Irana s druge strane.

Ova konfrontacija dovela je do blokade moreuza Hormuz i porasta globalnih troškova energenata i transporta.

Si je rekao sultanu Omana da svet prolazi kroz duboke promene.

- Bliski istok i region Zaliva ne smeju postati poprište rivalstva velikih sila i geopolitičkih sukoba. Mir i stabilnost u regionu zahtevaju zajednički napor i doprinos svih strana - izjavio je kineski predsednik, prema navodima Ministarstva spoljnih poslova.

Dodao je da je Kina dosledno posvećena okončanju rata i da se nada da će doprineti "mudrošću i rešenjima za rešavanje bezbednosnih dilema u regionu".

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

Prema rečima Sija, Kina nastoji da ojača komunikaciju i koordinaciju sa arapskim zemljama, uključujući Savet za saradnju zalivskih država, kako bi zajednički radile na uspostavljanju mira i postizanju trajne stabilnosti i bezbednosti.

U zajedničkoj izjavi od 20 tačaka, Kina i Oman su se saglasile da se u Ormuskom moreuzu mora uspostaviti normalna i bezbedna plovidba.

Dve zemlje su takođe pozvale SAD i Iran da traže mirna rešenja, vrate se sporazumu postignutom u junu, čiji je cilj bio okončanje sukoba, i nastave dijalog.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da će njen specijalni izaslanik za Bliski istok, Džai Đun, ovog meseca posetiti Iran, Oman i Saudijsku Arabiju.

Sultan Haitam stigao je u nedelju u Peking u dvodnevnu posetu, što predstavlja prvu posetu jednog omanskog šefa države Kini otkako su dve zemlje uspostavile diplomatske odnose 1978. godine.

(Index.HR)
 

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