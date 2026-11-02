PROTESTI U ALBANIJI ULAZE U TREĆU NEDELJU: Edi Rama poziva na dijalog, studenti traže ostavke
U ALBANIJI se danas održavaju protesti studenata, 21. dan zaredom, a premijer ove zemlje, Edi Rama, ponovo je pozvao demoinstrante na dijalog.
On je na kamenom stolu postavio nekoliko papirnih tabli na kojima je piše "dijalog", prenosi albanski Juronjuz.
S druge strane, studenti i dalje odbijaju da sednu za pregovarački sto i traže ostavku vlade i premijera.
Protesti u glavnom gradu Albanije, Tirani, održavaju se svakodnevno od 13. oktobra, a srednjoškolci i studenti okupljaju se ispred Ministarstva obrazovanja kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.
Protestu studenata i srednjoškolaca pridružili su se nastavnici i profesori.
Tokom održavanja protesta često je dolazilo do sukoba demonstranata i policije, gde su demonstranti bacali kamenice i molotovljeve koktele na policiju i zgrade institucija, a policija uzvražala suzavcem i vodenim topovima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Evo kako policija u Albaniji rasteruje mirne demonstrante vodenim topovima i suzavcima!
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