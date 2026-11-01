DVA ALBANCA VRAĆENA U TIRANU: Sa višestrukim krivičnim osudama i bez dozvole boravka u Italiji
Bili su odgovorni za brojne zločine protiv nelegalne zaplene imovine i trgovine drogom, a uz koordiranu saradnju različitih ogranaka Policijske uprave u Riminiju i pedantnom radu kancelarije za imigraciju izvršene su dve naredbe o proterivanju dvojice albanskih državljanja, obojica sa višestrukim osudama i smatrani posebno opasnim.
Dve osobe koje su već bile poznate organima reda po brojnim prethodnim osudama za razna krivična dela nisu imali dozvole boravka u Italiji i imali su obavezu boravka u opštini Santarkanđelo di Romanja, što je potvrđivalo njihov profil visokog socijalnog rizika.
Dvojica su bila umešana i u opasno bekstvo tokom policijske kontrole u septembru, uhvaćeni u ukradenom BMW, pokušali su da izbegnu policajce što je dovelo do potere tokom koje je jedan policajac zadobio povrede, uhapšeni su posle žestoke borbe. Kod njih su nađeni droga, noževi...
Repatrirani su sa aerodroma u Riminiju u Tiranu sa zabranom ulaska u Italiju narednih deset godina, zbog dokazane opasnosti po društvo.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
OGLASIO SE MUP FRANCUSKE: Skoro 800 ljudi uhapšeno tokom protesta i proslave Noći veštica
01. 11. 2026. u 17:15
PROGLAŠENO VANREDNO STANjE: Teška situacija u celoj državi - vlasti Bolivije uvele hitne mere za pomoć stanovništvu
01. 11. 2026. u 16:59 >> 17:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)