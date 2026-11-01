DVA ALBANCA VRAĆENA U TIRANU: Sa višestrukim krivičnim osudama i bez dozvole boravka u Italiji

Bili su odgovorni za brojne zločine protiv nelegalne zaplene imovine i trgovine drogom, a uz koordiranu saradnju različitih ogranaka Policijske uprave u Riminiju i pedantnom radu kancelarije za imigraciju izvršene su dve naredbe o proterivanju dvojice albanskih državljanja, obojica sa višestrukim osudama i smatrani posebno opasnim.

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Dve osobe koje su već bile poznate organima reda po brojnim prethodnim osudama za razna krivična dela nisu imali dozvole boravka u Italiji i imali su obavezu boravka u opštini Santarkanđelo di Romanja, što je potvrđivalo njihov profil visokog socijalnog rizika.

Dvojica su bila umešana i u opasno bekstvo tokom policijske kontrole u septembru, uhvaćeni u ukradenom BMW, pokušali su da izbegnu policajce što je dovelo do potere tokom koje je jedan policajac zadobio povrede, uhapšeni su posle žestoke borbe. Kod njih su nađeni droga, noževi...

Repatrirani su sa aerodroma u Riminiju u Tiranu sa zabranom ulaska u Italiju narednih deset godina, zbog dokazane opasnosti po društvo.

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