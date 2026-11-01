KINESKI predsednik Si Đinping izjavio je da su stroga disciplina i snažna kontrola Komunističke partije ključne za razvoj Kine, poručivši da neće biti popuštanja u borbi protiv korupcije i nadzoru nad partijskim funkcionerima.

Vladimir Putin, Foto Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Si je na petom plenumu 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine ocenio da je stroga unutrašnja disciplina doprinela ekonomskim i društvenim dostignućima zemlje, odbacujući kritike da politička kontrola ograničava privredni rast.

On je istakao da takva politika podstiče inovacije i preduzetništvo, obezbeđuje ravnopravne tržišne uslove i sprečava korupciju, naglasivši da partijsko rukovodstvo neće odstupiti od zacrtanog kursa, prenosi Sinhua.

Prema podacima predstavljenim u Pekingu, antikorupcijska tela pokrenula su više od 8,1 milion istraga i sankcionisala oko 7,92 miliona osoba od 18. partijskog kongresa 2012. godine.

U dokumentu usvojenom na plenumu ukazano je i na nove izazove za partijsku disciplinu, među kojima su neravnomeran privredni razvoj, promene društvenih vrednosti i smena generacija unutar partijskih redova.

Tanjug

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