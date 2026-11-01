PROTESTI U PORTUGALU: Uhapšeno 13 demonstranata, povređeno 13 policajaca

Portugalska policija uklonila je danas protestne kampove u Lisabonu i Portu i uhapsila 13 demonstranata, nakon što su hiljade građana u subotu protestovale zbog rastućih troškova stanovanja i predloga zakona kojim bi se olakšalo iseljavanje stanara i ukinula ograničenja rasta kirija za nove ugovore, a tokom intervencije povređeno je 13 policajaca i više desetina demonstranata.

Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Policija je, kako prenosi Rojters, koristila štitove i palice kako bi rasterala okupljene, navodeći da su pojedini demonstranti na policajce bacali flaše i farbu. Prema policijskom saopštenju, šest osoba uhapšeno je u Lisabonu, a sedam u Portu zbog odbijanja da postupe po naređenju da se raziđu. U intervenciji je povređeno 13 policajaca, od kojih je osam prevezeno u bolnicu, dok je povređen i neutvrđen broj civila. Aktivistička grupa "Akampada Lisaboa" saopštila je da je povređeno više od 30 demonstranata, među kojima je desetoro zatražilo bolničko lečenje.

Demonstranti zahtevaju od manjinske vlade desnog centra da povuče predlog zakona kojim bi se olakšalo iseljavanje stanara i ukinula ograničenja visine kirija za nove ugovore o zakupu. Portugalski premijer Luis Montenegro odbacio je mogućnost povlačenja predloga, ali je naveo da su moguće izmene pre konačnog glasanja. Kako pojašnjava Dojče vele, Portugal se suočava sa jednom od najtežih stambenih kriza u Evropi, a cene nekretnina u toj zemlji više su nego udvostručene od 2017. godine.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.