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AMERIČKI OBAVEŠTAJAC: Ukrajina je teroristička država, platiće za zločine u Aljoški

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 23:00

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UKRAJINA će morati da snosi odgovornost za zločine počinjene protiv Rusije, izjavio je penzionisani obaveštajni oficir Korpusa marinaca SAD Skot Riter, komentarišući dejstva ukrajinskih oružanih snaga u gradu Aljoški, u Hersonskoj oblasti.

АМЕРИЧКИ ОБАВЕШТАЈАЦ: Украјина је терористичка држава, платиће за злочине у Аљошки

Foto: Printksin Fejbsuk Russian Foreign Ministry - MID Rossii

Ruski i ukrajinski humanitarni timovi isporučili su pomoć i evakuisali civile iz grada Aljoški na prvoj liniji fronta u okviru privremenog primirja postignutog uz pomoć prve dame SAD Melanije Tramp.

Stanovnici grada u Hersonskoj oblasti Rusije suočavali su se mesecima sa ozbiljnim nestašicama, a ukrajinski napadi dronovima i mine prekidale su rute snabdevanja, prema rečima ruskih zvaničnika i evakuisanih lica.

-Ukrajina je digla branu u vazduh, izvodila napade dronovima, granatirala grad i minirala puteve. Ukrajina je teroristička država. I platiće za to, napisao je Riter na društvenoj mreži Iks u odgovoru na jednu objavu koja se tiče evakuacije iz grada Aljoški.

Procene ruskih vlasti pokazivale su da je između 1.500 i 2.000 civila ostalo u gradu pre operacije, uključujući starije stanovnike i decu. Hrana, lekovi, voda za piće i gorivo su bili oskudni, dok su oštećene komunalne usluge lišile stanovnike osnovnih usluga.

Guverner Hersona Vladimir Saldo optužio je ukrajinske snage da napadaju vozila za snabdevanje i daljinski miniraju pristupne puteve. Izaslanik ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik opisao je situaciju kao "srednjovekovnu blokadu korišćenjem modernih metoda".

Ukrajina je, u međuvremenu, optužila Rusiju da sprečava civile da odu. Međutim, evakuisani koje je intervjuisao RT okrivili su ukrajinske napade za to što su i isporuke pomoći i pokušaji evakuacije bili opasni.

Primirje je stupilo na snagu u 4 sata ujutru po moskovskom vremenu 27. oktobra i ističe večeras u 22:59.

(rt.rs)

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