SAJBER DOMEN NIJE VIŠE U STANJU MIRA: Nemačka brigada u Litvaniji elektronski nadgleda Kalinjingrad i Belorusiju i izveštava Berlin

NEMAČKA vojska, stacionirana u Litvaniji, testira sisteme za elektronsko ratovanje i najavljuje da će ih koristiti sa ciljem da svoju komandu u Berlinu blagovremeno obavesti o vojnim aktivnostima koje se odvijaju u Kalinjingradu i Belorusiji. Ti sistemi uključuju alate za otkrivanje dronova, uređaje za presretanje signala, ometače i senzore, dizajnirane za prenos podataka sa bojnog polja analitičarima na udaljenim lokacijama.

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Najavljujući ovo, viceadmiral Tomas Daum, nemački vojni zvaničnik, zadužen za sajber-bezbednost, istakao je da će stalna brigada Bundesvera u Litvaniji, dogodine biti razmeštena u punom kapacitetu. On je, takođe, u izjavi za Rojters, objasnio da će stalna brigada prikupljati podatke o ruskim i beloruskim vojnim emiterima i radarskim sistemima, kako bi ažurirala baze podataka za elektronsko ratovanje koje koriste nemačke i savezničke snage.

- Bilo šta da se dogodi, ove jedinice će to identifikovati. Unećemo te informacije u baze podataka za elektronsko ratovanje, koje će, zatim, obavestiti sve naše sisteme ukoliko se na beloruskoj strani pojavi novi radar - kazao je Daum i dodao da su ruske aktivnosti u pojedinim delovima Evrope, navodno dostigle "drugu fazu u kojoj je namera nanošenje štete, a koja se odvija ispod praga oružanog sukoba". - Sajber-informacioni domen još nije u stanju rata, ali to više nije ni mir.

Daum ističe da "je prethodna faza bila usmerena na tajno prodiranje u zapadne mreže putem sajber-napada i uspostavljanje uporišta unutar tih sistema".

- Decenijama nismo ulagali previše novca u nove kapacitete. Koristili smo ono što smo imali, jer smo bili usmereni na misije u inostranstvu, u Avganistanu i na drugim mestima. Sada postoji potreba da unapredimo i te svoje kapacitete - ističe Daum.

Nemačka vlada, usvojila je u avgustu mere kojima se obaveštajnim službama daju nova ovlašćenja za hakovanje komunikacija i ometanje operacija stranih protivnika. Cilj je suprotstavljanje navodnoj rastućoj pretnjom od sajber i hibridnih napada. Mere još nisu prošle parlamentarnu proceduru u Bundestagu.

Nacrt zakona najveća je reforma rada Savezne obaveštajne službe (BND) i Službe za zaštitu ustavnog poretka (BfV) u posleratnoj istoriji Nemačke. Njime će ove službe prvi put dobiti operativna ovlašćenja, što znači da neće samo prikupljati informacije, nego i sprovoditi sajber-sabotaže i tajne ulaske u privatne stanove, radi instaliranja špijunskih softvera. U njihovu nadležnost spadaće i masovna analiza podataka uz pomoć veštačke inteligencije.









Ubeđivanje

- PRE rata u Ukrajini, nemačka vojska, teško je uspevala da ubedi komercijalne kompanije da joj isporuče sisteme za elektronsko ratovanje - kaže je Patrik Ješke, rukovodilac centra za sajber-inovacije u Bundesveru. - Sada to ide mnogo lakše.