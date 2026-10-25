TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Najmanje 40 povređenih, od kojih 20 teško, u sudaru u blizini Barselone

NAJMANjE 40 ljudi je povređeno, od kojih 20 teško, u sudaru automobila i autobusa koji su pali niz 20 metara visok nasip na putu koji prolazi kroz naselje Fogars de Montklus u regionu Barselone, preneo je danas španski javni servis RTVE.

Foto: Madero Cubero/ContactoPhoto/Profimedia

Na licu mesta se nalazi 15 vozila Hitne pomoći, dva medicinska helikoptera i tri kombinovana tima Hitne pomoći i vatrogasaca.

Pored toga, vatrogasci su rasporedili 20 ekipa, među kojima i dve specijalizovane za gorsko spasavanje, kako bi što pre stigli na mesto nesreće.

Mnogi putnici uspeli su sami da izađu i vrate se na put.

Tanjug

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